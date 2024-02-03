Özak’ta anlaşma yok, direnmeye devam

Özak Tekstil yönetimiyle 5 saatlik görüşme gerçekleştiren BİRTEK-SEN üyesi işçiler, anlaşamadı. Özak Tekstil işçileri eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Buse İlkin YERLİ

İnsanca çalışma ve yaşama talebiyle BİRTEK-SEN'e üye olduktan sonra işten atılan Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi 68 gündür sürüyor. BİRTEK-SEN ve Özak Tekstil yönetimi arasında ilk defa önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi. Özak Tekstil ile işçiler arasında 5 saat süren görüşmenin sonucunda anlaşma sağlanamadı. İşçiler, kabul edilmeyen talepleri için eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

İşçiler, direnişin sürdüğü Zeytinburnu’ndaki Özak Holding önünde toplantıya ilişkin açıklama yaptı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, söz konusu görüşmenin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerken “Sonuçları bakımından olumlu değerlendirebileceğimiz birkaç nokta var. Bunlardan biri sendikanın muhatap alınması bunun devam etmesini istiyoruz. Ayrıca işçilerin işe iade edilmesi noktasında uzlaşmaya yakın durumda oldukları mesajı verdiler. Ancak işçilerin işe geri alınması için patron tarafı siparişlerin artması önkoşulunu sundu. Siparişlerin durmasının, üretimin büyük ölçüde durmasının nedeni Özak Tekstil’de işçilerin uğradığı haksızlık, ağır çalışma koşulları ve sendika seçme özgürlüklerinin engellenmesidir. Önce sipariş gelsin işler artsın işçileri öyle alacağız tutumunu kabul etmiyoruz” dedi.

PROTOKOL YAPILSIN

Özak patronuyla gerçekleştirdikleri görüşmede tazminatını alamamış az sayıda işçinin de tazminatının verilmesi noktasında anlaşmaya varıldığını söyleyen Türkmen, şunları ifade etti: “Sendika seçme özgürlükleri engellenerek işten atılan işçiler 68 gündür eylemdeler. İşçiler grevde geçirdikleri süre boyunca hiçbir ücret alamadılar, borçlandılar. Biz grevde geçen günlerin ücretlerinin ödenmesini istiyoruz fakat patron tarafı bu noktada geri adım atmadı. Ayrıca işçiler hiçbir şey olamamış gibi işe dönüp çalışamazlar. Patronun iki ayı aşkın süredir aldığı tutum nedeniyle güvensizlik içerisindeler, işçiler işe alınırken üyesi oldukları BİRTEK-SEN ile protokol imzalanmasını talep ettik. İşçilerin örgütlenme haklarına sendika seçmelerine engel olmayacaklarını söylediler ancak sözlü beyanın ötesinde biz işçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN işçilerin haklarını güvence altına alacak protokol imzalanmasını istiyoruz.”

Türkmen, Özak patronuyla görüşmelerin süreceğini talepleri karşılanana dek eylemlerinin dozunun artarak devam edeceğini belirtti. Özak Tekstil’in İstanbul ve Malatya’daki fabrikalarının üretim yaptığı markaların önlerine de eylemlerini taşıyacaklarını aktaran Türkmen, Levi’s ve Zara’ya yurtdışında dava açacaklarını dile getirdi.