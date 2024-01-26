Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme

Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven’in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Oyuncu Ozan Güven’in, 13 Haziran 2020’de eski partneri Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Davayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Deniz Bulutsuz’da, 13 Haziran 2020’de yaşanan olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan ’anksiyete bozukluğu’ geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Bulutsuz’un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi.

Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 14.20’de devam edilecek.

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NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisini şiddete maruz bıraktığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ozan Güven’in de Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise ’basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.