Özbekistan'da bir işletmenin deposunda büyük patlama

Özbekistan'da bir şirketin deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu duyuruldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda patlama meydana geldi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralananlar oldu.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.



