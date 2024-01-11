Özcan Deniz sessizliğini bozdu: RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün hem para hem de yayın durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz'den açıklama geldi. Özcan Deniz açıklamasında, RTÜK'e tepki gösterdi.

Ebubekir Şahin’in başkanlığını yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından para ve yayın durdurma cezası verilen, iki mekandaki çekim izinleri de iptal edilen 'Kızıl Goncalar' dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sessizliğini bozdu.

Tarikatlar, gericiler ve iktidar yanlılarının hedefi haline gelen diziyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim, lakin..." diyerek RTÜK'e tepki gösterdi.

Dizinin yayın tarihini de duyuran Özcan Deniz, şunları kaydetti:

"Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız."

NE OLMUŞTU?

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar'ın afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri de iptal edilmişti.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.