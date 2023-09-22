"Özdere Askeri Kamp Alanı Katarlılara satılacak" iddiası: CHP’li Yücel Meclis’e taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin kaldığı İzmir'deki "Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Kamp Alanı" için Katarlılara satılacağı iddiaları Meclis gündemine taşındı. Yücel, ayrıca, bugün depremzedelerin tahliyesi için son gün olduğunu aktararak “Depremzedelere ‘sizi bu kampa yerleştirirken resmi yazı vermedik ki çıkarırken de verelim’ açıklaması yapıldı” bilgisini paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan depremlerden etkilenen yurttaşların yerleştirildiği İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Kamp Alanı’nın Katarlılara satılacağı iddiasını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’ sordu.

CHP’li Deniz Yücel, “İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Kamp Alanı'nın Katarlılara satılacağı doğru mudur?” şeklinde TBMM’ye tek bir soruluk önerge verdi.

Yücel'in sorusuna Bakan Yaşar Güler’den “Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığının bulunduğu arazinin mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilmiştir ve askeri maksatla kullanımına devam edilmektedir” cevabı geldi.

Güler’in cevabında Katarlılara satılıp satılmayacağı bilgisine yer verilmedi. “Herhangi bir satış söz konusu değilse neden depremzedeler tahliye ediliyor?” sorusunu soran Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Söz konusu Askeri Kamp Alanı, İzmir şehir merkezine yakın, yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının ve ailelerinin tatil yaptıkları, çeşitli eğitimlerin yapıldığı denize sıfır, çam ağaçları arasında yeşil ve mavinin birbirine sarıldığı bir yer… Son derece değerli bir arazi üzerinde kurulu olan bu tesisin, Katarlılara satılacağı iddiaları İzmir kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Özdere’deki askeri kampın Katarlılara satılması, şüphesiz bu alanda yapılaşma ve yoğunluğu arttıracak, kıyılarımıza ve arazinin bulunduğu alan ile çevresine, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecektir” dedi.

“TANK PALET İHANETİ YETMEDİ Mİ?”

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları için bu ve benzeri tesislerin manevi olarak başka bir anlam taşıdığına da dikkat çeken Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllarını vatanın ve milletin birlik ve beraberliğine adamış, Türk ordusunun her kademesinde görev yapan kahramanlarımız için bu ve benzeri tesisler manevi olarak başka bir anlam taşımaktadır. Bu vatan için bedel ödeyen silahlı kuvvetler mensuplarımız unutulmamalı ve istekleri yok sayılmamalı. Şehit ve gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür. Askeri tesisler, onların rahatça nefes aldıkları sosyal yaşam alanlarıdır. Orada kendilerini evinde gibi hissediyorlar. AKP İktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucunda askeri alanların yabancılara satılması iddiası ivedilikle açığa kavuşturulmalıdır. Askeri hastanelerin satılmasını güçlükle kabul ettirdiler şimdi de askeri tesisleri satıyorlar. Tıpkı ortada meşru hiçbir sebep yokken yerli ve yabancı yandaşlara devredilen Tank Palet Fabrikası gibi… Dünyada, kendi ordusunun hizmet birimlerini yabancılara tahsis eden ya da kiralayan başka ülke yoktur.”

DEPREMZEDELERİN TAHLİYEE EDİLMESİ

Yücel, depremin ardından İzmir Valiliği tarafından askeri alana yerleştirilen yurttaşların tahliye edilmesi için bugün kampın duvarlarına “depremzedelerin tahliyesi için son gün 22 Eylül” yazısının asıldığını belirtti.

Depremzedelerin alandan neden tahliye edildiğine dair herhangi bir açılama yapılmadığını ifade eden Yücel, şunları söyledi:

“İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Kamp Alanı, Mart 2023’ten bu yana yakınlarını kaybeden ve evsiz kalan depremzedelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu tesisin satılacağı iddiaları, burada konaklayan depremzedeler tarafından da kaygı ile takip edilmektedir. Öte yandan bugün depremzedelerin tahliyesi için son gün olduğu bilgisini aldık. Depremzedelere ‘sizi bu kampa yerleştirirken resmi yazı vermedik ki çıkarırken de verelim’ açıklaması yapıldığı bilgisine ulaştık. Hasarsız veya az hasarlı eve sahip olanlara, talep etmeleri halinde 6 ay boyunca aylık 3 bin lira yardım yapılacağı söylenmiş. Fakat resmi yazı olmadığı için başvuru yapamıyorlar, AFAD’a başvuranlardan bu parayı alabilen henüz olmamış. Kaldı ki alsalar dahi 3 bin lira ile kira mı ödenir?” dedi.

“BU KARAR HEM TSK’Yİ HEM DEPREMZEDELERİMİZİ ÜZER”

“Ayrıca uzun yıllardır TSK mensuplarına ve ailelerine hizmet veren İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Kamp Alanı, Mart 2023’ten bu yana depremzedelerimiz kalmaktadır. Evsiz kalan depremzedeleri buraya İzmir Valiliği yerleştirdi. Şimdi ise aynı İzmir Valiliği ’22 Eylül’e kadar buradan çıkın’ diyor. Üstelik hiçbir çözüm üretmeden ve hiçbir yol göstermeden. Tabii vermeyi taahhüt ettikleri 3 bin lirayı çözüm saymıyorlarsa.”