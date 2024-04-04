Özdilek çalışma saatleri - Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Özdilek çalışma saatleri mağazadan geç ya da erken saatlerde alışveriş yapacak yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusunu Özdilek mağazasından erken saatte ya da geç saatte alışveriş yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Peki, Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Özdilek çalışma saatleri!

Özdilek mağazalarından alışveriş yapacak yurttaşlar Özdilek çalışma saatleri başlığını araştırarak gün içindeki planlamalarını oluşturuyorlar. Alışverişlerini özellikle iş öncesi ya da sonrası gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusunu özellikle gündeme getiriyor. Peki, Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Özdilek çalışma saatleri!

Özdilek saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

11 kentte alışveriş merkezi hizmeti veren Özdilek'in saat kaçta açıldığı ve kapandığı bölgelere göre değişiklik göstermektedir. En erken açılan Özdilek Alışveriş Merkezi saat 09.00, en geç açılanı ise saat 10.00 şeklinde. En geç kapanan Özdilek AVM ise 23.00'da en erken kapanan ise 22.00'da kapanıyor. Daha detaylı bilgi için çalışma saatlerine aşağıda bakabilirsiniz.

Özdilek Çalışma Saatleri

Özdilek çalışma saatleri şu şekilde:

Özdilek Mağazası Açılış Saati Kapanış Saati Afyonkarahisar Özdilek 09.00 22.00 Bolu Özdilek 10.00 22.00 Bursa Özdilek 09.00 23.00 Bursa Geçit Özdilek 09.00 23.00 Düzce Özdilek 10.00 22.00 Eskişehir Özdilek 10.00 22.00 İzmir Özdilek 10.00 22.00 Kocaeli Özdilek 10.00 22.00 Manisa Turgutlu Özdilek 09.00 23.00 Uşak Özdilek 09.00 23.00 Yalova Özdilek 10.00 22.00

Bursa’da kurulan Özdilek, iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle çalışmaya başlamıştır. 1983 yılında ise Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi ile perakende sektörüne girmiştir.

Günümüzde 11 AVM, 6 hipermarket, 74 ev tekstil mağazası ve 4 büyük departmanlı mağazası ile hizmet vermektedir. Ayrıca toplam 8.500 çalışanı ile Türkiye’nin marka değeri en yüksek şirketleri içinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.