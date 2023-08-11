Özel bakım merkezinde skandal üstüne skandal: İstismar edip üstünü kapattılar

Erzurum’daki bir özel bakım merkezinde, işitme ve konuşma engelli A.K. isimli erkeğin, bakıcılar tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Merkezdeki diğer çalışanlar ise skandalın üzerini kapatmak istedi.

İsmail ARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın denetiminde hizmet veren Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi’nde yaşanan skandallar zinciri ortaya çıktı. Bakım merkezinde kalan bir engelli, bakıcı personel tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. BirGün, bakanlığın Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi hakkında hazırladığı 27 Mayıs 2021 tarihli rapora ulaştı. Raporda, işitme ve konuşma engelli A.K.’ isimli erkeğin bakıcı personel Sefa V. tarafından cinsel istismara maruz bıraktığı diğer çalışanların ise olayın üstünü örttüğü belirtildi. Raporun bir bölümünde ise cinsel istismardan “cinsel birliktelik” olarak bahsedildi. Bakanlık, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak engelli bireyi istismara maruz bırakanlar ile olayın üzerini örtenler hakkında adli soruşturma açılmasını talep etti. İstismarcı personel ile skandalı gizleyenlerin de çalışma onayları iptal edildi.

Bakanlığın denetim yapma kararı da aldığı özel bakım merkezinde çalışan Mesut A. ise ifadesinde, “Bakıcı personel Sefa V.’nin A.K.’yi iki defa istismara maruz bıraktığını, olaya şahit olan bakıcı personel Harun K. ile sosyal çalışmacı Nihal Y.’nin ise olayı bildikleri ve üzerini kapattıklarını” anlattı.

ENGELLİLERİ ŞİDDETE DE MARUZ BIRAKTILAR

Ayrıca bakım merkezinin diğer çalışanları ile yöneticilerinin de ifadeleri alındı. Bakanlığın raporunda skandallar zinciri şöyle sıralandı:

“Bakıcı personel Sefa V. engelli A.K. ile ‘cinsel birliktelik’ yaşadı.

İşitme ve konuşma engelli A.K.’nin ifadesi işaret dili tercümanı eşliğinde alındı. Bakıcı personel Mesut A. tarafından cinsel istismara uğradı.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bireyler birbirlerine karşı cinsel ihmal ve istismarda bulundu.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bireylere karşı şiddet uygulandı.”

BAKANLIK İTİRAF ETTİ

Cinsel istimara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğunun devlet korumasına alındıktan sonra yine aynı şeyleri yaşadığını BirGün ortaya çıkardı. “Bu utanç devletin” başlığıyla önceki gün yayımlanan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada skandal yalanlanamadı. Bakanlığın çocuğun korunamadığını itiraf ettiği açıklamasında, “Rehabilitasyon süreci devam eden B.A’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir” denildi.