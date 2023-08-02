Özel çocukların eğitimi aksayabilir

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temmuz ayında ödenekleri artırılmadı. ÖZREM-DER birçok kurumun kapanabileceğini açıklarken, binlerce özel gereksinimli çocuk okulsuz, çalışanlar işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Berkay SAĞOL

Her geçen gün artan enflasyon, ülkedeki her sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. 51 bin 500’den fazla kişinin çalıştığı, 525 bin özel gereksinimli bireye hizmet veren 3 bin 135 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ödenekleri artırılmadı. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZREM-DER) ödenek artışının yapılmaması durumunda birçok kurumun iki ay içerisinde kapanabileceğine dikkat çekti.

ÖZREM-DER tarafından yapılan açıklamada, “Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütmekte olduğumuz ödenek artışı görüşmelerinde maalesef şu ana değin bir ilerleme sağlayabilmiş değiliz. Bu hizmetlere devam edebilmenin zorunlu koşulu olarak kurumlarımıza sağlanan ödeneğin en az yüzde 50 nispetinde arttırılmasını talep etmiştik. Ancak defaatle yürütülen görüşmeler neticesinde bize iletilen bir artış oranı henüz mevcut değildir” denildi.

Ücret artışının sağlanmaması durumunda en geç 2 ay içerisinde kurumların birçoğunun faaliyete devam edemeyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu sadece çalışanlarımızın işsiz kalması, kurucularımızın iflası anlamına gelmez, merkezlerimizden özel eğitim hizmeti almakta olan on binlerce çocuğumuzun eğitim hizmetlerinden mahrum kalması anlamına da gelir. Sürdürülebilir bir mali çerçeve oluşturulmadan bu hizmetin ifası maalesef mümkün olamaz. Korkarız ki bizim örneğimizde en çok zararı görecek olanlar en defavorize toplumsal kesim olan özel eğitim gereksinimli bireyler olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Arzu Başer, “Patronlar yaptıkları açıklamalarda özel eğitim ve rehabilitasyon emekçisi öğretmen ve uzman öğreticinin asgari ücrete çalıştırıldığını kabul ediyor. Geçen ocak ayında Resmî Gazetede yayınlanan verilere göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitimi alan öğrencilerin seans ücretlerine yüzde 60’lık artış yapılmıştı. Ancak patronlar bu zam oranının maliyetlerini karşılayamadığını ileri sürerek bizlerin maaşlarına yansıtmamış ve on binlerce öğretmeni asgari ücrete mahkûm etmişti. Yani bir fedakârlık yapıldıysa bunu biz öğretmenlere yıkmışlardı” dedi.

“KRİZİN FATURASINI KİM ÖDEYECEK?”

“2014 yılında bir gecede elimizden alınan ‘özel kurumlarda çalışan eğitimcilerin maaşı, dengi kamu kurumlarında çalışan eğitimcinin maaşından düşük maaş olamaz’ kanunun geri getirilmesini istiyoruz" diyen Başer, ‘‘Burada sorulması gereken en önemli soru, ülkenin içerisinden geçtiği ve giderek derinleşen krizin faturasını kim ödeyecek? Özel gereksinimli bireyler ve öğretmenleri mi yoksa sadece kârdan zarar eden patronlar mı?”