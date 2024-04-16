Özel, Demirtaş ve Yüksekdağ davası için heyet görevlendirdi
CHP lideri Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki duruşmayı izlemek üzere bir heyet görevlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki (17 Nisan Çarşamba) duruşmayı izlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet görevlendirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, duruşmayı takip edecek.