Özel, Demirtaş ve Yüksekdağ davası için heyet görevlendirdi

CHP lideri Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki duruşmayı izlemek üzere bir heyet görevlendirdi.

Güncel 16.04.2024 20:37 Giriş: 16.04.2024 20:37

Güncelleme: 16.04.2024 20:44 Kaynak: Haber Merkezi

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