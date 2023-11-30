Özel'den Akşener'e ziyaret: CHP, İYİ Parti'ye 'yerel seçimde işbirliği' önerdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özgür Özel, "İYİ Parti’ye yerel seçim işbirliğine gidip gidemeyeceğimizi sorduk" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konunun pazartesi günü (4 Aralık) Genel İdare Kurulu'nda konuşulacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP lideri İYİ Parti Genel Merkezi'ne 10.30'da geldi. Özel ve CHP heyetini İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural karşıladı.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

Fotoğraf: CHP

Akşener ile Özel arasındaki görüşme 11.55'te sona erdi.

İki Genel Başkan görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: İYİ PARTİ'YE İŞBİRLİĞİNE GİDİLİP GİDİLEMEYECEĞİNİ SORDUK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz İYİ Parti'ye işbirliği içinde olup olamayacağımızı sorduk. Sayın Genel Başkanımızdan bir yanıt aldık" dedi.

Özel, şunları söyledi

"Yaptığımız görüşmede önemli değerlendirmeler yaptık. İYİ Parti'nin bir genel idare kurulunda aldığı kararla aldığı 'irade beyanı vardı. İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği ve ikili işbirliklerini içeriyor. Biz İYİ Parti'ye yerel seçimlerine ilişkin işbirlilği için olamayacağımızı, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, eğer mümkün olursa yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin yöneticilerinin görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini sorduk. Bu konuda bir cevap aldık."

İYİ PARTİ '81 İLDE ADAY ÇIKARMA' KARARINI YENİDEN GÖRÜŞECEK

Meral Akşener ise partisinin 81 ilde aday çıkarma kararını Pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda tekrar görüşüleceğini söyledi.

Akşener, "Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başına seçime girmek yönünde. Kendileri de bize bir soruyu yönelttiler. 'İki siyasi parti olarak bazı kentlerde bir işbirliği yapılır mı?' sorusunu Genel İdare Kurulu'na götürebilir misiniz? diye. Pazartesi günü biz GİK'i toplayacaktık zaten. Pazartesi günü Genel İdare Kurulumuza bu soruyu soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur" ifadelerini kullandı.