Özel'den Bakan Tekin'e: Yoksul ailelerin çocuklarını istismar etmenize izin vermeyeceğiz

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan CHP lideri Özel, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, "Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerini anımsattı. Özel, "Yoksul ailelerin çocuklarını alıp ideolojik bir zemin yaratmak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin 93 yıl önce şeriatçılar tarafından öldürülmesi nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

"BU HADSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"

Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım törenlerinde Atatürk’ün resmini yakasına asmayı reddeden askerler ve duruma karşı çıkan askerler arasında çıktığı iddia edilen tartışmayı anımsattı.

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de seslenen Özel, "Yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak, size gelecek kuşaklarda elde edemediğinizi sağlamanız için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Derviş Mehmetlerin hadsizliği, onların karşısındakilerin Kubilay kadar cesur olması durumunda sonuçsuz kalır. Geçtiğimiz günlerde, 10 Kasım törenlerinde Atatürk’ün resmini yakasına asmayı reddeden sözde üç teğmene karşı; onlara müdahale eden dört tane teğmen, Kubilay’ın teğmenleridir, Atatürk’ün teğmenleridir, benim teğmenlerimdir… Atatürk’ün ordusuna meydan okuyanlara had bildirenleri, o resmi asmayanlarla bir kefeye koymak ve onlara medya organları üzerinden ‘cuntacı teğmenler’ demek hadsizliktir. Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Atatürk’ün ordusunda asla ve asla Atatürk’e saygısızlık kabul edilemez. Bu konuda gösterilen her tepki vatana bağlılıktır, mazur görülen her yaklaşım vatana ihanettir.

Tabi bu tip davranışlar Meclis kürsüsüne çıkan atanmış bir bakanı da aslında aslını inkar etmeden, takiye yapmadan düşüncelerini ifade ederek, meselenin somutlaşmasına katkı sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çıkıp karşımıza birtakım cemaatleri, tarikatları sivil toplum örgütleri olarak nitelemiş, onlarla yapılan protokolleri savunmuş, bundan sonra da devam edeceklerini söylemiştir.

"YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yusuf Tekin’in bahsettiği ve STK dediği o cemaatler, tarikatlar; Aladağ’da yanan yurdu yapanlardır. Gencecik, minicik yoksul kız çocuklarının cayır cayır yanmasına sebep olanlardır. O protokol yaptıkları Ensar Vakfı’nın yurtlarında taciz ve tecavüze uğrattıkları küçük çocukları koruyamayan, onları istismar edenlerdir. Onların protokol yaptıkları, barınma sorununu, ailelerin çaresizliğini istismar ederek yurtlarına aldıkları çocukların zihin ve beyinlerini yıkamaya çalışarak, bu vatana, millete, bayrağı değil başka bir sapkın inanç ve inanışa bağlayarak onları Cumhuriyet, Atatürk düşmanı yapmaya çalışanlardır.

Yusuf Tekin’e buradan sesleniyoruz; Sizin bu milletin çalışkan, bu milletin namuslu, çilekeş, yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak, size gelecek kuşaklarda elde edemediğinizi sağlamanız için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz."

Devamla, dün (22 Aralık) Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailesinede başsağlığı ileyen Özel, "Çok ağır duygular içindeyiz çünkü dün geç saatlerde de 6 kahraman askerimizin şehit edildiği haberini aldık. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.