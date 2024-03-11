Özel'den Erdoğan'a: Hazine'nin içi boşsa hesabı emekliler değil sen vereceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için "1.4 trilyon para lazım, böyle bir para yok" dediğini anımsatarak, "Sana emanet edilen Hazine'nin içi doluydu, boşaldıysa hesabı emekliler vermeyecek, sen vereceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çatalca'da Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, en düşük emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin yetersizliğine dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Özel, "Meclis'i toplayalım, 3 gün daha çalışalım dedim. Bir 'Emekli Kart' çıkaralım dedim. Asgari ücret ile 10 bin lira arasındaki 7 bin lirayı emeklinin kartına yatıralım diye. Ne söylesen duymazdan gelir, emekliye verelim dedim ertesi sabah hesap yapmış bütün gece" ifadelerini kullandı.

"BEŞLİ ÇETEYE VAR, EMEKLİYE YOK"

Erdoğan'ın "1.4 trilyon para lazım, böyle bir para yok" dediğini anımsatan Özel, şunları ifade etti:

"Sana emanet edilen Hazine'nin içi doluydu, boşaldıysa hesabı emekliler vermeyecek, sen vereceksin. 1.4 trilyon değil, 690 milyara ihtiyaç var. Bu 690 milyar para bulunamaz mı? Geliyordu, son anda mani oldu. Bu İliç'te 9 kişiyi öldüren altın şirketi 222 milyon vergi ödeyecekmiş, affedilmiş. Beşli çetenin, yandaş müteahhitlerin, saray müteahhitlerinin 2022 yılında ödemesi gereken toplam 680 milyar vergiden vazgeçtiler. Size 690 milyar para olsa her ay 7'şer bin lira ödenebilirdi. Ama beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yandaş müteahhite para var, emekliye yok."

"ERDOĞAN'A OY VERMEMENİZ LAZIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere seslenen Özel, şunları kaydetti:

"AK Partililer ve MHP'lilerin mutlaka son seçimde Tayyip Bey'e oy veren herkesin bu seçimde oy vermemesi lazım. Çünkü 4 yıl seçim yok. 4 yıl boyunca kemer sıkacağız diyor, acı reçete içireceğim diyor. Bundan sonra 'sıkı para politikası' diyor Mehmet Şimşek. Ağzından kaçırdı. Siyasette kuraldır; sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, ben çantada keklik değilim dersen; senin değil, o holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini artıracak."

ERHAN GÜZEL VE İMAMOĞLU İÇİN OY İSTEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin Çatalca adayı Erhan Güzel için oy isteyen Özel, şunları söyledi:

"Bir oy Erhan Güzel'e, bir oy güzel insan Ekrem İmamoğlu'na. Seçime 20 gün kaldı. Lütfen Erhan kadar çok çalışın, Ekrem Başkan kadar çok çalışın. Emaneti bu Atatürk düşmanlarından geri alın. Çatalca'yı tarikat yuvası yapanlardan Çatalca'yı kurtarın.