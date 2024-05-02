Özel'den Erdoğan'a mesir macunu ve 'Cumhuriyet Ateşi'

CHP Genel Başkanı Özel'in Erdoğan'a Paşabahçe'nin, "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu hediye ettiği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AKP Genel Merkezi’nde bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı.

Gazetecilere, çay ve üzerinde "Türkiye Yüzyılı" yazılı pakette çikolata ikram edildi. Özel’in ise Erdoğan'a Paşabahçe'nin, "Gururla" serisinden, "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye ettiği bildirildi. Eserin, Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği, “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulduğu kaydedildi. Özel’in ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu da Erdoğan’a hediye ettiği belirtildi.