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Özel'den Erdoğan'a öğretmen ataması tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 17.04.2024 18:35
  • Giriş: 17.04.2024 18:35
  • Güncelleme: 17.04.2024 18:41
Özel'den Erdoğan'a öğretmen ataması tepkisi
AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla atama sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim."

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