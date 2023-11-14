Özel'den Erdoğan'a 'yeni anayasa' mesajı: Bizde o göz yok

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısı için "Bizde o göz yok" derken CHP'lilere 'babaevine dönme' çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu. Konuşmasına, geçen hafta sonu yapılan CHP kurultayına emek veren herkese teşekkür ederek başlayan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na da bugüne kadar partiye kazandırdıkları için teşekkür etti ve "Saygıyla selamlıyorum, emekleri unutulmaz. Vefamızı sonuna kadar göstereceğiz, kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

CHP Kurultayının kaybedeni olmadığını savunan Özel, ilk PM toplantısında sonra oluşturduğu gölge kabinenin özelliklerinden bahsetti.

HATAYSPOR'A TEBRİK

Genel başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini Hatay'a yaptığını hatırlatan Özgür Özel, başarıları nedeniyle Hatayspor'u tebrik etti.

"KANDIRILDIKLARINI GÖRÜYORLAR"

6 Şubat depremlerinde oldukça ağır bir yıkıma uğrayan Hatay'daki konut sorununu da gündeme taşıyan Özel, "Kendisine (Erdoğan) oy verenler şimdi kandırıldıklarına görüyorlar" dedi. Özgür Özel, CHP'nin bütün deprem bölgesine yönelik ilgisini artıracağını da ifade etti.

LÜTFÜ SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a depremden sonra yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Özgür Özel, "Deprem siyaset üstü bir meseledir" dedi ve altyapı çalışmalarına herkesin verdiği desteğin önemli olduğunu kaydetti.

"ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına Yargıtay'ın gösterdiği tepkiyle başlayan yargı krizi için baroların Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden Yargıtay binasına yaptığı yürüyüşü selamlayan Özel, DİSK'in yürüyüşü için de "Ankara'ya vardıkları zaman biz de onların yürüyüşüne katılacağız ve Ulus'a kadar devam edeceğiz. Ayaklarımız yeni yollar görecek, seslerine ses olacağız ve bu ülkenin kaderini değiştireceğiz" diye konuştu.

"EMEĞİN YANINDAYIZ"

Özel, "Bundan sonra emek ve sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Güçlüyle güçsüz karşı karşıya gelmişsize güçsüzün, haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse haklının yanındayız" dedi.

Özel'in konuşması zaman zaman "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları atıldı.

"MEYDANI ERDOĞAN'A BIRAKMAYIZ"

AYM'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden TİP Milletvekili Can Atalay'ın durumundan bahseden Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargıtay'ın kararında AYM'yi yok sayma ve Meclis'e ayar verme var. Sayın Kurtulmuş önce olumlu bir karar verdi ama danışma kurulu toplantısı yapılmadı ve anlaşıldı ki bu gördüğüm en hadsiz darbeydi. Biz her darbede bedel ödemiş, genel başkanları cezaevinde yatmış bir partiyiz. 15 Temmuz gecesi TBMM'ye gidip hükümetin yanındayız, darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demiş ve demokrasinin arkasında durmuş biri olarak söylüyorum. Biri Erdoğan'a karşı darbeye kalkarsa onun karşısında dururuz ama bu darbe girişiminde meydanı Erdoğan'a bırakmayız."

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Yargıtay'ın kararından sonra yeni bir eylem kararına kadar TBMM'de başlattıkları oturma eyleminin devam edeceğini söyleyen Özel, "Ben bu anayasaya sahip çıkmazsam milletin bana verdiği burada bulunma yetkisini boşa çıkarmış" olurum dedi. Erdoğan'a da seslenen Özel, "Aklını başına topla, bindiğin dalı kesme" dedi.

"BİZDE DE O GÖZ YOK"

Erdoğan'ın yeni anayasa hakkındaki açıklamalarından da bahseden Özgür Özel, iktidar bloğunun anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmadığını hatırlattı ve "Bizde de o göz yok" dedi.

"Altı Ok'a sarılacağız" diyen Özgür Özel, sol, devrimci ve ilerici bir parti olmanın gereklerine de sonuna kadar bağlı kalacaklarını söyledi.

İLK YURTDIŞI ZİYARETLERİNİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk yurtdışı ziyaretini yarın Kuzey Kıbrıs'a yapacağını, daha sonra da Azerbaycan'a ve 25 Kasım'da Bosna Hersek'e gideceğini açıkladı.

'BABAEVİNE DÖNÜŞ' ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda bir çağrı yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Partimiz bundan sonra daha genç bir ekiple ve kimseyi de geride bırakmadan bir büyük aile olduğumuzun farkında olarak bu yürüyüşe başladı. CHP bir babaevidir. Herkes babaevine döner. Bu evin kapıları, gidişattan memnun olmayan herkese açık. Gelin babaevine güçlenelim, değiştirelim, hep beraber zenginleşelim. Bu güzel ülkeyi Atatürk'ün istediği seviyeye çıkaralım. Büyük ve zengin Türkiye için babaevi sizi bekliyor."

ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, büyükşehir başkanı adaylarını belirleme konusunda şunları söyledi:

"Milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. Belediye seçimlerinde mevcut belediye başkanlarımızı anketle ölçeceğiz, halkın gönlündeyse tekrar aday yapacağız, değilse başkasını aday göstereceğiz. Bu süreçte en çok yapacağımız ise örgütlere sormak olacak. Örgüt denetiminde önseçim yapacağız. Sandıktan kim çıkarsa onu adaylaştıracağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceklerini belirten Özel, henüz bir tarih belirlemediklerini söyledi. Özel, ittifak konusunu partinin yetkili kurullarıyla birlikte değerlendireceklerini ifade etti.