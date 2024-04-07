Özel'den Hatay için protesto çağrısı: YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

CHP Lideri Özgür Özel, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesini protesto etmek için bugün saat 15.00’te YSK önüne çağrıda bulundu. Özel'in çağrısının ardından YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Hatay İl Seçim Kurulu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “Yapılan olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği” kararı vermesine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AKP’nin adayı Mehmet Öntürk’e verdiği ortaya çıktı.

CHP, Hatay’da oyların yeniden sayılması ile Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayla ilgili aldığı kararın geçerli sayılmaması konusunda YSK'ye itiraz başvurusu yapmıştı.

ÖZEL'DEN YSK ÖNÜNE ÇAĞRI

CHP'den Hatay'da alınan söz konusu karara ilişkin önemli bir adım geldi. Özgür Özel, bu karara karşı yarın YSK önünde olacaklarını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı. Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.