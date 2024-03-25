Özel'den 'son dakika ittifak' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı programda son dakika ittifak olur mu sorusuna yanıt verdi. Özel, "Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir" diye konuştu. Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapacağı iddiasını da değerlendiren Özel, "Ben böyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası" diye konuştu.

Özgür Özel Halk TV ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Seçim Özel' programında seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

31 Mart Seçimlerine günler kala Türkiye gündeminin nabzı siyasetle atıyor. CHP lideri Özgür Özel Malatya, Giresun ve Kilis'e dikkat çekerek, "Orayı biz alacağız" dedi.

Eskişehir'de makasın açıldığını belirten Özgür Özel, "Ben 3 kere gittim, en önem verdiğim yerlerden biri ve Yılmaz hoca 54 yaşında bir Cumhuriyet kadını olarak inanılmaz bir oy alarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA İTTİFAKLARI OLUR MU?

"3 Mart'a kadar her şey olur ama 3 Mart'tan sonra bu çok zor. Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir."

DEMİRTAŞ'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI GELİR Mİ?

Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiaları hakkında konuşan Özel, "Ben böyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası" dedi.

"DEVLET GÜCÜNÜ KULLANIP PARMAK SALLANDIĞINDA..."

Bu millet, birileri devlet gücünü kullanıp parmak salladığında bizim milletimiz buna karşı çıkıyor çünkü hepimiz milli iradenin arkasında duruyoruz. Bu coğrafyada devletle millet yarıştığında hep millet kazandı.