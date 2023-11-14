Özel: Emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünü "Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Özel’in paylaştığı videodaki sözleri şöyle:

"DİSK İstanbul’dan buraya doğru, Ankara’ya doğru yürüyor. Örgütlerimiz örneğin Eskişehir’de onlarla yürüyecekler. Vardıklarında Ankara’da cuma günü ben, grubum ve Ankara’daki üyelerimiz DİSK ile beraber Ulus’a kadar yürüyeceğiz, onların yürüyüşlerine destek vereceğiz. Ayaklarına yeni ayaklar eklenecek. Yeni yollarla tanışacak ayaklarımız. Sesimize ses eklenecek. Yeni kabuklar çatlayacak. Yeni kulaklar işitmeye başlayacak söylediklerimizi. Çok olacağız sonunda ve değiştireceğiz bu ülkenin kaderini.

Bundan sonra emek ve sermaye karşı karşıya gelmişse, emeğin yanındayız. Kadın ve erkek karşı karşıya gelmişse, kadının yanındayız. Haklı ile haksız karşı karşıya gelmişse, haklının yanındayız. Güçlü ile zayıf karşı karşıya gelmişse, zayıfın yanındayız. Sadece tarafımızı belli etmeyeceğiz. Taraf olacağız, yanlarında olacağız, arkalarında olacağız, onlarla bir olacağız. Söz veriyoruz."