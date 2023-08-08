Özel hastaneler fahiş ücret talep ediyor: ‘Hastanemetre’ işliyor

Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges, Türkiye’ye gelirken Kanadalı eşinin uçakta rahatsızlandığını ve özel hastaneye kaldırıldığını, fahiş ücret istendiğini belirterek “Hastanemetre işliyor” diye tepki gösterdi. Bu durum, özel hastanelerde yaşanan örneklerden yalnızca biri. Hekimler uyarıyor: Özellerde acil, trafik kazası, onkoloji tedavisi gibi durumlarda ücret alınamaz. Fatura isteyin, itirazda bulunun.

Sibel BAHÇETEPE

İktidarın her fırsatta övünerek dile getirdiği “ücretsiz sağlık” söyleminin ne kadar boş olduğu, sağlığın ticarileştiği yaşanan örneklerle her geçen gün daha belirgin ortaya çıkıyor. Kamu hastanelerinden randevu alamayan ve özele gitmek durumunda kalan ya da acil olarak özel hastaneye kaldırılan yurttaşlardan yüksek ücretler isteniyor. Bu durum hasta ve hasta yakınlarını perişan ediyor. Bunun son örneği Ekonomi Profesörü Aylin Seçkin Georges’in eşi Patrick Georges’in yaşadıkları. Türkiye’ye gelirken uçakta rahatsızlanan ve havaalanından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kanadalı eşinin tedavisi için istenen uçuk rakamlar karşısında tepki gösteren Georges “Hastanemetre işliyor” dedi.

FATURANIZI İSTEYİN

Sağlık Bakanlığı’nın "acil başvurusu, organ nakli ve onkoloji hastaları gibi branşlar özel hastanelerde tamamen ücretsiz" dese de durum böyle olmuyor. SGK’ye en çok şikâyet dilekçesi verilen konunun özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kanser hastaları ile acil servise müracaat eden hastalardan alınan ilave ücretlere ilişkin olduğu belirtiliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, özel hastanelerin acil, onkoloji gibi tedavilerde ücret alamayacağını ancak bunun ihlâl edildiğini belirterek "Paket hizmetler denen gruplar var. Bu gruplarda yapılan tedavilerde, özel hastane hastaneden ücret talep edemez. Herhangi bir ödeme talebi yapılırsa vatandaş mutlaka bunun faturasını istemeli ve gerekli şikâyetini yapmalı. Özel hastaneler genellikle bunu ihlâl ediyor. Örneğin şöyle şeyler yapıyorlar, yoğun bakımda belli süre kalan hastayı kliniğe kaydırıp orada ücretlendiriyor. 400-450 bin TL gibi ücretlerle karşılaşan insanlar var. Bunların denetimi yapılmalı" diye konuştu. TTB Merkez Konseyi üyesi ve Özel Hekimlik Kolu üyesi Dr. Nursel Şahin de kamu hastanelerinde 3-5 dakika ile sınırlı olan muayene süreleri ve randevu alamama gibi sorunlar nedeniyle yurttaşın özel hastanelere mecbur bırakıldığını, buralarda da yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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HASTANE GERİ ADIM ATTI, İADE YAPILACAK

Ottowa Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges, aynı üniversitede öğretim üyesi olan eşi Patrick Georges’in cumartesi günü Türkiye’ye gelirken uçakta rahatsızlandığını, hastaneye kaldırıldığını belirterek, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Medicana Hastanesi’ne havaalanından ambulansla sevk 8 bin 500 TL, hastanenin geceliği 26 bin TL, ilaçlı tomografi 58 bin lira, birkaç kan tahlili, bir röntgen ve serum 30 bin lira. Hastanemetre işliyor." Georges, paylaşımı yaptıktan sonra hastane yönetiminin kendisiyle iletişime geçtiğini ve alınan ücretlerin iade edileceği bilgisini verdiğini söyledi. Georges, BirGün’e şu değerlendirmeleri yaptı: "Eşim neredeyse tüm seyahati lavaboda geçirdi. Sonrasında havaalanı çıkışında yığıldı kaldı, sağlık ekipleri yardıma geldi. Kırmızı kodla hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesinden şüphelendiler, sonra apandist ya da bağırsak tıkanıklığı olabilir denildi. Tetkikler sürüyor. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde müdahale masraflardan bahsettiler. Ben bu konuları hastane yönetimiyle de konuştum. 100 bin lira gibi ödeme yaptık. Çok üzüldüler ve telafi etmek istediler. Eşimin oturum izni var ve SGK’den yararlanması gerekiyordu."

ÜCRETSİZ TEDAVİLER

Acilde kırmızı ve sarı kod verilen tüm hastalardan ücret alınamaz. Sadece yeşil kod (ayakta başvuran) başvurularından ücret alınır. Ücret alınmaması gereken alanlardan bazıları şöyle;

•Yoğun bakım

•Yanık tedavisi

•Kanser tedavisi

•Yenidoğan hizmeti

•Organ, doku ve kök hücre nakilleri

•Hemodiyaliz tedavileri

•Kardiyovasküler cerrahi

EŞİ SGK’DEN YARARLANIR

Dr. Ergün Demir ise özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "Öğretim üyesi eşinin yabancı ülke vatandaşı olması gerekçe gösterilerek yüklü miktarda ücret talep edilmesi, SUT kurallarına ve Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi’nde yer alan fiyatlara uymamaktadır. Hastanın acil vaka olması akut batın tanısı ile hastaneye yatışını yapılmış olması nedeniyle yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirtmek gerekir."