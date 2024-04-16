Özel hastanelerde ‘teşhis’ rezaleti

İstanbul’da yüksek ateş sonrası iki özel sağlık kurumuna götürülen çocuğa teşhis konulamadığı iddia edildi. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde zatürre teşhisi konulan ve entübe edilen çocuk ölümden döndü.

Halil ERTUNÇ

İstanbul'da 13 yaşında bir çocuğun yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu şikâyeti ile şubat ayında ailesiyle beraber bir tıp merkezine başvurduğu, influenza (domuz gribi) testinin negatif çıkmasının ardından çocuğa serum ve ilaç verip eve gönderildiği öne sürüldü.

Çocuğun ateşinin düşmemesi üzerine bir cemaate bağlı olan özel hastaneye ardından da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü ve zatürre teşhisi konulduğu, yoğun bakıma yatırılıp entübe edildikten sonra iyileştiği öğrenildi.

Yaşananların ardından çocuğun annesi Seray Ulucan Kanberoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) dilekçe yazdı. Anne, sağlık kuruluşları hakkında şikâyetçi oldu ve yaptırım uygulanmasını istedi.

BİLİNCİ KAPANDI

Dilekçede, “Ümran Tıp Merkezi’ne 27 Şubat tarihinde oğlumun yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu şikâyeti ile gittik. İnfluenza testi negatif çıktı. Ardından kan testi de yaptılar, değerleri düşük olduğu için ilaç verdiler ve eve yolladılar. İlaçlara rağmen çocuğumun ateşi düşmedi, Ertesi gün tekrar gittik, yine serum verdiler. Eve geldim, ateşi tekrar arttı. Ertesi gün bu kez Özel Hisar Hospital’e götürdüm. Çocuğumun ateşine müdahale etmeden hastaneye yatırmaya çalıştılar. Biz bunu kabul etmeyerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. Yapılan teşhisler sonucunda zatürre teşhisi kondu, ciğerlerinin sıvı topladığı teşhisiyle hastaneye yatışımızı yaptık. Çocuğum zamanında müdahale edilmeseydi ölüme kadar giden bir sürece dahil olacaktı” denildi.

Kanberoğlu dilekçesinde ayrıca, şunları kaydetti:

"Hastaneye yatışının ardından oğlum nöbet geçirdi ve bilinci kapandı, yoğun bakıma yatışı yapıldı. Bu sırada ikinci kez nöbet geçirdiği için entübe edildi. O süreçte ailesi olarak çok zor zamanlar geçirdik. Çocuğumuzun solunum ve bilincinin kapanması bizleri yıkıma uğratmıştır. Gerekli tüm tedavilerle beraber oğlum uyandı ve normal odaya geçirilerek tedavi süreci devam etti. Oğlum bu zor günleri yaşamasının ardından uzun soluklu bir tedavi uygulamasına geçti. Kortizon, nöbet ilacı, mide koruyucu, antidepresan ve koruyucu antibiyotik ilaçları kullanıyor. Belki zamanında doğru teşhis konulabilseydi bunların hiç biri yaşanmayacaktı. 13 yaşındaki bir çocuğa yaşatılan bu travmatik sürecin sorumluları olan tıp merkezleri hakkında gerekli tüm yaptırımların uygulanmasını, zararımın tazminini, gerekli geri dönüşün yapılmasını önemle rica ederim."