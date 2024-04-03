Özel, kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: Tepki oylarının farkındayız

CHP lideri Özgür Özel, partisinin uzun bir süre sonra ilk defa birinci parti olduğu seçimin sonuçlarını Ankara’daki kurmaylarıyla değerlendirdi. Partililer, Türkiye ittifakı söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra Ankara’daki kurmaylarla bir araya geldi.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda partililer, “Bu seçimde ‘Kürt seçmen sadece bir partiye oy verir, milliyetçi seçmen sadece belli bir partiye oy verir’ algısını da değiştirdik. CHP’ye oy verilebildiğini gösterdik” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; seçmenin iktidarı uyardığını söyleyen kurmaylar, “Yerelde iktidar el değiştirdi. Doğru kadrolar ve adaylarla işi yönettik. İnsanların ülkedeki hukuksuzluklara isyanı da bir diğer etki ama özellikle büyükşehirlerde bile insanlar artık geçim derdini düşünüyor, bir çıkış arıyor. Bunun etkisi de sandığa yansıdı” dedi.

Türkiye ittifakı söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyleyen partililer, “Bu seçimde ‘Kürt seçmen sadece bir partiye oy verir, milliyetçi seçmen sadece belli bir partiye oy verir’ algısını da değiştirdik. CHP’ye oy verilebildiğini gösterdik. İYİ Parti daha saldırgan bir dil kullandı ama insanlar zaten AKP ve MHP’nin kullandığı bu dilden sıkılmıştı” değerlendirmesini yaptı.

1989 yerel seçimlerini anımsatan kurmaylar, “Verilen oyların tamamının CHP’ye verilmediğini, tepki oylarının etkisi olduğunu biliyoruz. Başkanlarımızın çok iyi çalışmasını sağlayarak verilen oyların hakkını vermek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MYK BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özel başkanlığında bugün saat 13.00’te toplanacak.