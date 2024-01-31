Özel okul fiyatları gündemde: İade hakkı mümkün

Son dönemde artan özel okul ücretleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok kalemden ödeme yapmak zorunda kalan velilerin itiraz etmeleri durumunda para iadesi alabileceklerini söyledi.

Özel okullar yeni ücret tarifelerini açıkladı. Ancak, pek çok veli, artan ücretler ve ekstra masraflar nedeniyle şikâyetçi. Okullar, yemek, yol, kırtasiye, etüt ve kıyafet gibi "zorunlu" ödemeler talep ediyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok kalemden ödeme yapmak zorunda kalan velilerin itiraz etmeleri durumunda para iadesi alabileceklerini söyledi.

FAHİŞ ORANDA ARTIŞ

Milliyet'in haberine göre; Ağaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı okullar, 3 yıl önce 100 bin TL olan eğitim ücretini bugün 352 bin TL'ye yükseltti. Ancak bu fiyat artışını da yeterli bulmayan okullar, velilere hukuka aykırı bir şekilde, "yemek, kitap, etüt gibi ek hizmetlerimiz zorunludur, ek hizmet fiyatlarını kabul etmezseniz çocuğunuzun kaydını yenilemeyiz" şeklinde baskı yapıyorlar. Böylelikle, ek hizmet ücretlerini fahiş bir şekilde artırarak okul ücretlerini 500 bin TL'nin üzerine çıkarıyorlar.

"YAZIŞMALARI SAKLAMAK ÖNEMLİ"

Veliler, okula e-posta göndererek, "Bu hizmeti almak istemiyorum, çok pahalı buluyorum, çocuğumun kaydını yapmak için beni zorladınız ve bu bedeli ödedim" diyerek itiraz edebilirler.

Bu yazışmaları saklamaları önemlidir ve 10 yıl boyunca sipariş etmedikleri yemek, kitap, etüt gibi bir hizmet veya ürünü kullanmasalar bile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 7. maddesine göre bedelini geri talep etme hakları vardır.

100 BİN TL’YE VARAN YEMEK ÜCRETİ

Özel okullar 100 bin TL'ye varan yemek ücretleri ödenmediğinde çocukların kaydını siliyorlar. Okul ücreti 100 bin TL, yemek ücreti 110 bin TL diyorlar. Şu anda dayatılan extra hizmetlerle birlikte 1 milyon TL’ye varan okul ücretleri var. Bazı kurumlar sitelerinde bunu ilan ettiler bile."

Aydın Ağaoğlu ayrıca velilerin, fahiş fiyatlara karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikâyette bulunabileceklerini söyledi.