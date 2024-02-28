Özel okullarda fahiş zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, özel okullarda yüzde 150'den, yüzde 300'e varan fahiş zamlar söz konusu olduğunu belirterek, "Bu tutarlar 400-500 bin liraya dayanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, özel okullardaki fahiş zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarında uygulanan ücretler konusunda son dönemde önemli sorunlar yaşandığını belirtti.

"400-500 BİN LİRAYA DAYANMIŞTIR"

Özellikle 1, 5, ve 9'uncu sınıflara kayıtlar esnasında talep edilen ücretler nedeniyle velilerin çocuklarını okullara devam ettirebilmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Özçağdaş, şunları kaydetti:

"1, 5 ve 9'uncu sınıflara fahiş tutarlarda ücret artışı yapılmaktadır. Bu tutarlar 400-500 bin liraya dayanmıştır. Özel okullarda son yapılan zam oranları ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nce belirlenen yüzde 56,89'luk tavan zammı birçok kurumda aşılmıştır. Özel okullarda yüzde 150'den, yüzde 300'e varan fahiş zamlar söz konusudur."

Özel okullardaki bir diğer sorunun da öğretmen maaşları olduğunu aktaran Özçağdaş, "Özel eğitim kurumlarında çalışan yüzbinlerce öğretmenin düşük ücretlerle, güvencesiz koşullarda çalıştırılmasının önüne geçilebilmesi için taban maaş uygulaması geri getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.