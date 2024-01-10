Özel okullarda zam tartışması: Dev artış bekleniyor

Özel okullarda yeni dönemde ortalama yüzde 60 zam bekleniyor. Ancak erken kayıt yapan bazı okullar bunun çok daha fazlasını uyguluyor. Veliler fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, özel okul temsilcileri de maliyetlerden şikayet ediyor.

Okullarda erken kayıt dönemi başlarken, çoğu özel okul 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı.

Henüz resmi bir oran gelmezken hesaplamalara göre, yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı belirtiliyor. Ancak NTV'nin haberine göre, bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.

Özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini savunuyor.

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.