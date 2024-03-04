Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir temsilciliğini açtı: Mücadele dersini öğretmenler veriyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İzmir temsilciliğini açtı. Açılışta yapılan açıklamada, “Hep birlikte haklarımızı elde edeceğimiz umut dolu bir başlangıç yapabiliriz. Mücadele dersini öğretmenler veriyor” denildi.

BİRGÜN EGE

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İzmir Alsancak'taki temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi öğretmenler, özel sektör emekçilerinin uğradığı hukuksuzluğa karşı dayanışma çağrısı yapmak ve yeni açılan temsilciliğin duyurusu için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bildiri dağıttı.

Açılışta yapılan açıklamada, “Baharın gelişi, umudun yeşermesi, mücadelemizin güçlenerek büyümesi taban maaş hakkını kazanmamız için bir başlangıçtır. Eğitim emekçilerinin güvencesi omuzladığı sendikasıdır” denildi.

“Birlikte olduğumuz sürece daha güçlüyüz” diye belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Unutmayın birlikte olduğumuz sürece daha güçlüyüz. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikamıza üye olarak hep birlikte haklarımızı elde edeceğimiz umut dolu bir başlangıç yapabiliriz. Mücadele dersini öğretmenler veriyor."