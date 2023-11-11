Özel: Siz Anayasa'yı görmezden gelirseniz biri de sizin Cumhurbaşkanlığı yetkinizi görmezden gelir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına gelen tepkilerin ardından Yargıtay’ın “Anayasa Mahkemesi’nin, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisini tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır” açıklamasını değerlendirdi. Özel, “Anayasa ile yönetiliyorsak, Anayasa'yı okuduğumuzda; bu meselede Anayasa Mahkemesi'nin haklı olduğunu, Yargıtay'ın yaptığının da hadsizlik olduğunu, Anayasaya bağlılık yemini eden herkes bilmelidir, söylemelidir. Bugün Anayasa'yı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse Anayasa'nın Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili maddesini görmezden gelirseniz, biri de sizin Cumhurbaşkanlığı yetkisi maddesini görmezden gelir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP’li gençlerle birlikte Ankara’da bir alışveriş merkezinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" filmini izledi. Özel, filmin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün 10 Kasım, tabii her sene 10 Kasım büyük bir matem günü. Bu sene Cumhuriyet'in ve partinin kuruluşunun 100. yılındaki 10 Kasım, daha bir anlamlı. Bugün akşamüstü Ankara İl Örgütü'müz ve Gençlik Kolları Genel Başkanı'mızın birlikte organize ettikleri ve 2023 genç arkadaşımızın meşalelerle Anıtkabir'in etrafında saygı duruşunda bulundukları törene katıldık, biz de saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra hep birlikte genç arkadaşlarımızla, gençlik kollarımızla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozolenin karşısında saygı duruşunda bulunduk. Oradan da gösterime giren Atatürk filmini, gençlik kollarımızla ve il örgütümüzle birlikte, milletvekillerimizle birlikte izledik."

Özel, soru üzerine; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına gelen tepkilerin ardından Yargıtay’ın “Anayasa Mahkemesi’nin, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisini tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır” açıklamasını değerlendirdi.

Özel, şunları söyledi: “Ben Anayasayı okuduğumda Anayasa'da yargıyı değil, yargı bağımsızlığını biliyorum. Hâkim teminatını biliyorum. Anayasayı okuduğumda Yargıtay'ın bütün hukuk sisteminin üstünde olduğunu okumadım. Anayasayı okuduğumda Anayasa Mahkemesi kararlarının hem yargı hem yürütme hem yasama organları açısından bağlayıcı olduğunu biliyorum ve Anayasa ile yönetiliyorsak, Anayasa'yı okuduğumuzda bu meselede Anayasa Mahkemesi'nin haklı olduğunu, Yargıtay'ın yaptığının da hadsizlik olduğunu Anayasaya bağlılık yemini eden herkes bilmelidir, söylemelidir. Bugün Anayasa'yı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse Anayasa'nın Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili maddesini görmezden gelirseniz, biri de sizin Cumhurbaşkanlığı yetkisi maddesini görmezden gelir. Öbürü Meclis'in gitmişini görmezden gelir. O zaman ortada devlet kalmaz, düzen kalmaz. Biz bu devleti ne güçlüklerle kurduk. O Anayasa'yı ne güçlüklerle yaptık. İşte bugün içerideki Cumhuriyet filminde de onu yaşadık. Bu ülke ne bedellerle bir Anayasa'ya sahip oldu? Anayasa'yı yok saymak kimsenin hakkı değildir. Anayasa Mahkemesi kararını tenkit edebilirsiniz ama yok sayamazsınız, yok sayarsanız, kendi varlığınızı inkâr edersiniz."