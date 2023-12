Özel ve İmamoğlu'ndan öldürülen motokuryenin ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'un çarparak ölümüne sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesini ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaret sonrasında gazetecilerin Muharrem İnce ile görüşme olasılığını sormasına ilişkin "Randevu isteyenin geri çevrilmesi düşünülemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından öldürülen motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun neden olduğu ölümün ardından yaşananların “tüm ülkenin yüreğini yakan bir durum” olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

“Zamanı gelince şu lafı çok kolay söylüyor, ülkeyi yönetenler: ‘Dicle’nin kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa, hesabını bizden sorun demiş Ömer. Biz böyle kamu yöneticisiyiz.’ Hz. Ömer’in bu anlayışına sahip olduğunu söyleyenlere, bir kurdun, şeytanın gelip Somali’den kuzumuzu kaptığını ve kaçtığını söylemek lazım. Siz bu sırada ne yaptınız? Niye bir kelime konuşmuyorsunuz? Adalet Bakanına soruluyor, ‘Gündem Filistin’ diyor. Filistin ile ilgili hepimizin yüreği yanıyor, her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki Yunus Emre Göçer ile ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu?”

BU NASIL BİR ADALET?

“Gündem niye Filistin olsun? Dünyada gündem Filistin olsun, Maltepe’de, İstanbul’da, Türkiye’de bir gündemimiz de Yunus Emre Göçer olsun. Onun gibi kurye kardeşlerimizin, güvenliği olsun” diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu suçu işleyen, bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak, tutuklanacak, tutuklanmazsa yurtdışı çıkış yasağı konulacak. Bunu herkes biliyor. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir kamu yönetimi, bu nasıl bir adalet? Ben annesinin sorduğu sorulara cevap verebilecek durumda değildim. Bu sorulara bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi lazım. Uluslararası anlamda bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti takipçisi olmalıdır. Uluslararası hukuka göre suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır. Bunların ciddi olarak takip edilip edilmediğini göreceğiz. Şu ana kadar ilgili ülkenin büyükelçiliğinden aileye bir ziyaret, bir taziyede bulunulmamış olmasını hem Türkiye hem de aileye karşı bir nezaketsizlik olarak nitelendiriyoruz. Bunu da ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii kapıdan girdiğinizde orada başka felaketlerle karşılaşıyorsunuz. Lise çağında bir genç kız var, babasız kalmış. Özel eğitim alması gereken otizmli küçük bir çocuk var. Onlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden gelen her şeyi yapıyor, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bu tip meselelerin hassasiyetle üzerinde durulması lazım. Burada millet üstüne düşeni yaptı ama devletin yapmadığı anlaşılıyor. Devleti yönetenlerin gösterdiği ihmalkarlık hepimizin canını sıkıyor. Bu meseleyi gündemde tutmaya, takip etmeye devam edeceğiz."

"HEPİMİZİ UTANDIRAN BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakeme yönelik saldırı hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, “Dün akşam hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olay ile karşılaştık. Şimdi bütün dünya televizyonlarında, Türkiye’de hem de dünyaca ünlü bir hakemimize atılan yumruk, yetmiyor, yere düşünce kendisine vurulan tekmeler konuşuluyor. Orada atılan her tekme, Türkiye’nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Atılan her tekme ve vurulan her yumruk, hepimize vurulmuş bir yumruktur. Bu meselenin tabii toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi ve bugün adli makamların gerekli tedbiri alması son derece önemlidir. Bundan sonra takip edeceğiz. Kişinin iktidar partisinden milletvekilliği yapmış olması, Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahibi olması benzer durumlarda geçmiş toplumsal travma yaratan meselelerde, sürecin bir süre sonra toplumun gündeminden düştükten sonra kişilerin hemen kayrılması sonucu, geçmiş pratiğimizde çok olduğu için hepimiz bundan endişeliyiz… Bu yapılan cezasını bulmalıdır. Bu konuda o yumruğun atılabiliyor olması, o yere düşen hakemin tekmelenebiliyor olması, oradaki önemli bir güvenlik zafiyetine de dikkat çekmektedir. Biz o yumruk için, o atılan tekmeler için çok değerli hakemimiz ve ailesinden bütün sorumlular ve Türk milleti adına özür dileriz. Bu görüntü Türkiye’ye yakışmamıştır. Türkiye’yi bütün dünyaya rezil eden bu görüntülere sebep olanlar ve engel olamayanlar hesap vermelidir” dedi.

"RANDEVU İSTEYENLERİN GERİ ÇEVRİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Gazetecilerin sorusu üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile olası görüşmesi hakkında konuşan Özel, şunları dile getirdi:

“Bugün Sayın Başkanın açıklamasının kapsamı son derece net. Camide buluştuk, buraya geldik. Baş başa kalıp bu konuda başka bir şey konuşmadık. Ben Almanya’ya giderken, kendisi de (Muharrem İnce) Selanik’e gidiyordu. Bir telefon mesajlaşmamız oldu. Sayın Başkan ile görüşmek istediğinde, Sayın Başkanla birbirimiz ile haberleşmiştik. Ardından Muharrem Bey, ‘Bir ziyarete gelmek isterim’ demişti. Ben, ‘Türkiye’ye dönünce görüşürüz’ demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız, bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir. Randevu isteyenin geri çevrilmesi zaten düşünülemez. Onun dışında kapsamla ilgili biz de henüz bir şey konuşmadık. Sayın İnce’nin de nezaket ziyareti yapmak istediğini, bugün yine kendi açıklamasından İstanbul’da Sayın Başkana destek olmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu konu zaten İstanbul’u, Türkiye’yi seven herkesin takınması gereken bir tutumdur.”