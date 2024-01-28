Özel: Yolumuz, Atatürk'ün baba evine kurulan kumpasa karşı Türkiye ittifakıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizim yolumuz, Atatürk’ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. 31 Mart’taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Porsuk Spor Salonu’nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Özel, bugün Eskişehir programındaki konuşmasından bir kesiti X hesabından yayımladı. Özel, videoya; “Bizim yolumuz, Atatürk’ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. 31 Mart’taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız” notunu düştü.

Videoda; Özel’in şu sözleri yer aldı:

“Recep Tayyip Erdoğan; CHP’nin halkçı, çalmayan çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf ve çalışkan belediyeciliğinin karşısında o anlayışla rekabet etmek yerine geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye’nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır.

Bizim yolumuz CHP’yi ve Cumhuriyete, Atatürk’ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. 31 Mart’taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz.

Anadolu’nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza, aklında CHP’li belediyeye gitmek, göç etmek, oralarda yaşamak isteyenlere şunu söyleyebilirim. 31 Mart’ta oyunuzu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk’ün, Gazi’nin partisini iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız? Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimleri.”