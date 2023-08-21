Özele destek, kamuya sınır

Berkay SAĞOL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kılavuzu ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi yayımlandı. Yeni kılavuz ve yönergeye göre bir dizi değişiklik yapıldı.

Daha önce 6, 7, 8, 10, 11, 12’nci sınıf ve mezunlar için açılan DYK, yalnızca 8, 11 ve 12’nci sınıflar ile mezun öğrencilerle sınırlandırıldı. Yıl boyunca yapılacak olan sınav sayısı da 4 olarak açıklandı. Öte yandan daha önce DYK açmak için 10 öğrenci olması yeterliydi ancak yeni yönetmeliğe göre bu öğrenci sayısı 16’ya çıkarıldı.

Ayrıca her okulda kurs açılmayacak. Kursların hangi okullarda açılacağına ve bu kurslarda görev alacak öğretmenleri komisyon belirleyecek. Kurslarda özel okul öğretmenleri de görev alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Ağustos’ta özel okullara yönelik yaptığı yönetmelik değişikliğiyle il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında artık “örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs” düzenlenmesi için işbirliği protokolü imzalanmasının önünü açmıştı. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda tam gün eğitim zorunlu hale getirilmişti. Böylelikle MEB, devlet okullarında kangren haline gelen ve bir türlü çözülemeyen ikili eğitim sorununa özel okullar için neşter vurmuştu.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, DYK kılavuz ve yönergesinin özel öğretim kurumları için yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bozdoğan, “İki hafta önce özel okullara kendi bünyelerinde yetiştirme kursları açma hakkı tanındı ve bu şekilde dershane gibi çalışmalarının önü açıldı. Bu alınan kararlar kamu okullarıyla özel okulların arasında eşitsizliği daha da derinleştirecek. Bakanlık bu eşitsizliği derinleştirecek her türlü adımı atıyor” dedi.