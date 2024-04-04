Özelleştirmeler sürüyor, 6 taşınmaz satışına onay

Ekonomi Servisi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya’daki 6 taşınmazın satışına onay verdi. Kurumun Resmi Gazetede yayımlanan kararlarına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı’daki 6 bin 543,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 milyon 100 bin lira bedelle satıldı.

Amasya merkez Kayabaşı Köyü’ndeki 3 bin 614,61 metrekarelik taşınmazın 9 milyon 100 bin lira bedelle Amasya Şeker Fabrikası AŞ’ye satışı onaylandı. Ankara’nın Yakacık-İmar Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik taşınmazın 14 milyon 450 bin lira bedelle Adem Demirhan’a, Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi’ndeki bin metrekarelik taşınmazın 3 milyon 750 bin lira bedelle satışına onay verildi.