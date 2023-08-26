‘Özensiz yıkım çalışmaları Hatay’ın altyapısını bitirecek!’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Hatay'ın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Dikkatsiz ve özensiz çalışma zihniyetiyle altyapımızı mahvediyorlar. İş makineleri her tarafta dikkatsizce kullanılıyor. Hatay’ı yıkmaya mı yıkılan binalarımızı mı temizlemeye gelmişler? Bunun sorumluluğu AFAD’a ait. Ben AFAD’ın denetlendiğini düşünmüyorum “ dedi.

HABER MERKEZİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın son durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatay’da gerçekleştirilen yıkım ve ayrıştırma çalışmalarının çok özensiz, gelişigüzel bir şekilde yapıldığını ve altyapıya zarar verdiğini söyleyen Savaş, “Hatay’da bundan sonra ne olursa olsun zihniyetiyle çalışıyorlar. Bu gidişle Hatay’daki altyapıyı bitirip öyle gidecekler. Antakya ve Defne’de altyapı sıkıntımız kalmamıştı. İçme suyundan kanalizasyona kadar birçok sorunumuzu halletmiştik. Dikkatsiz ve özensiz çalışma zihniyetiyle altyapımızı mahvediyorlar. İş makineleri her tarafta dikkatsizce kullanılıyor. Hatay’ı yıkmaya mı yıkılan binalarımızı mı temizlemeye gelmişler? Bunun sorumluluğu AFAD’a ait. Ben AFAD’ın denetlendiğini düşünmüyorum “ dedi.

BİTİRDİK DEDİKLERİ BARAJLAR OLSAYDI İNSANLARIMIZA SU VEREBİLİRDİK

Seçim zamanlarında da barajlar yaptıklarını söyleyen iktidar temsilcilerine cevap veren Savaş “ Seçimlerde nara atarak baraj yaptık diyorlar. Barajlar olsaydı biz insanlarımıza su verebilirdik. Reyhanlı barajı bitti diye kurdele kestiler. Ama hiçbir baraj tam olarak bitmiş değil. Biz kuyulardan su çekerek takviyeler yapıyoruz. Şu an Hatay’da sadece tek bir baraj işlevde” diyerek yaşanan su sorunlarının giderek arttığını ifade etti.

OVADA YAPILAN HAVAALANI İKTİDAR PARTİSİNİN YANLIŞ POLİTİKASI

Hatay’da yapılan havaalanı ve hastane gibi birçok yerin uygun olmayan bölgelerde yapıldığını söyleyerek izinler verildiğini belirten Savaş, “Nerede fay hattı var veya toprak zeminin yapısını bilebiliyorsunuz. Bu şartlarda ovaya hastane, havaalanı veya stad yapmak çok yanlıştı. Tamamen iktidarın yanlış politikası. Hastaneye 101 milyon para harcandı. Ve depremde burada çoğu bebek, sağlık çalışanı ve doktor 80 vatandaşımızı kaybettik. Aynı zamanda diğer devlet hastanesinde de 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapan iktidar partisi, izin veren Tarım bakanlığı, projeyi yapan TOKİ. Şimdi burada Sayın Yayman’a sormak lazım, hayatını kaybeden 80 kişinin ölümünden kendini sorumlu tutuyor mu acaba? Buna sebep olan müteahhitlere hesap sormuşlar mı ?” dedi.

HATAY HAVAALANININ YERİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM

Savaş, “ Havaalanının yerinin kesinlikle değişmesi lazım ama Sayın Ulaştırma Bakanımıza şunu sormak isterim. Oraya keyfi uçaklar iniyor ama tarifeli uçaklar inemiyor. Altı buçuk ay oldu, oradaki bir asfalt düzeltilemez mi, siz 22 yıldır hükümetsiniz, bunu sizin bir haftada bitirmeniz lazım. Altınözü veya İskenderun tarafında bir yer belirlenerek havaalanı taşınabilir. Ya da denize de yapılabilir. Karadeniz de denizler de kullanılmış. Denizler de kullanılmış havaalanı için bizim paramız çok diye. Hatay’da hem denizimiz var hem karamız var. Sayın Yayman bulsun bir yer” diye konuştu.