Özer görevden aldı, Tekin yeniden atadı

Hakkındaki soruşturmalar sebebiyle önceki bakan Özer döneminde görevden alınan Ömer Yahşi birkaç ay aranın ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden alırken 28 kente yeni milli eğitim müdürleri atadı. Atanan isimler arasında dikkat çeken kişiler yer aldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürü görevini vekil olarak yürüten Ömer Yahşi, Erdoğan’ın imzasıyla göreve resmi olarak atandı. Yahşi 2021 yılında Bakan Mahmut Özer döneminde görevden alınırken, Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanı olmasından sonra geçen ağustos ayında göreve vekil olarak atanmıştı.

YOLSUZLUK İDDİASI

Yahşi’nin 2021 yılında görevden alınmasına sebep olarak hakkındaki soruşturmalar neden olarak gösterildi. O dönem bu iddialar sonrası görevini kötüye kullanmaya dair Valilikçe soruşturma izni verildi. Yahşi’nin ayrıca, TURKCELL A.Ş. tarafından öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarında kullanılması şartı ile verilen 400 bin lirayı aile yakınlarının tatil amaçlı konaklama giderlerinin karşılanmasında kullanıldığı da öne sürüldü.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Mücahit Yentür hakkında da daha önce yolsuzluk iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yentür’ün Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu yıllarda Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tiyatro salonu ve fuaye alanında düzenlenen kermeste yolsuzluk yaptığı öne sürüldü. Yentür hakkında yolsuzluk suçlamasında bulunulan kiralama işlemleri, alınan kararla sözleşme süresinin bitmesinin ardından tekrar edilemeyeceği ifade edildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak asaleten isim ise Emre Çalışkan oldu. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Çalışkan’ın Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri olduğu dönemde usule uygun olmayan bazı işlemler ve ödemeler nedeniyle soruşturma geçirdiği iddiasıyla Meclis’e soru önergesi vermişti.

TÖRE GÖNDERİLDİ

Sınav usulsüzlüğü ve buna karşı çıkan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'ın kalp krizinden ölümüyle ilgili suçlanan ve görevini kötüye kullanmak suçundan 5 ay hapis cezası alan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı.