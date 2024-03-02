Özgül Akgül'den İstanbul'a enstrümantal saygı duruşu: Hediye

Müzisyen Özgür Akgül, ilk kişisel albümü "Hediye" ile müzikseverlerle buluştu. Akgül, İlk konserini 9 Mart 2024 tarihinde Berlin’de Jockel Event Hall’da gerçekleştirecek.

Müzisyen Özgül Akgül’ün geleneksel stildeki melodileri, elektronik müzikle harmanlayarak sunduğu ilk albümü "Hediye" müzikseverlerle buluştu.

Göksun Çavdar, Hasan Gözetlik gibi müzisyenlerin katkılarının da yer aldığı Özgül Akgül’ün ilk albümü "Hediye" de Türkiye'nin yaylı topluluklarından İstanbul Strings de yer alıyor.

İlk konserini 9 Mart 2024 tarihinde Berlin’de Jockel Event Hall’da gerçekleştirecek Özgül Akgül’ün "Hediye" albümüne buradan ulaşabilirsiniz.