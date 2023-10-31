Özgür Çelik 190 imza ile Ankara yolunda

CHP'de Kurultay öncesi Genel Başkan adaylarının imza çalışmaları sürerken İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Özel için imza topladığı öğrenildi. Çelik topladığı 190 imza ile Ankara'ya gidecek.

Öncü Durmuş

14-28 Mayıs secimleri sonrasında değişim tartışmalarının başladığı CHP'de gözler bu hafta yapılacak 38. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Çok adaylı olacak Genel başkanlık yarışının 'genel merkezciler' ile 'degişimciler' arasında geçmesi beklenirken adayların imza çalışmaları devam ediyor.

'Değişimcilerin' tarafında olduğu bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de kurultay öncesi imza çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Parti içerisinden edinilen bilgilere göre Çelik, Genel Başkan Adayı Özgür Özel için İstanbul'dan topladığı 190 imza ile Ankara'ya gidecek.

Kurultay hazırlıklarına doğrudan katılan Çelik'in burada Özel'i destekleyen delegelerle de bir toplantı yapacağı da belirtildi.

En fazla delegenin sahip olduğu İstanbul İl Kongresi'nde değişimcileri temsil ederek aday olan Çelik, 'Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a karşı az bir farkla kazanmış, İstanbul'da yaşanan bu değişimin büyük Kurultay açısından da etkili olacağı yorumlanmıştı.