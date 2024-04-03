Özgür Çelik'ten Beykoz'da yeniden sayım tepkisi: Çifte standart uygulamayın

31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar pazar gecesi ortaya çıktı ancak itirazlar, itiraz sürecinde tartışmalar devam ediyor. Beykoz İlçe Seçim Kurulu dün gece AKP'nin itirazını değerlendirmiş ve seçimi önde bitiren CHP adayı Alaattin Köseler lehine karar vermişti. Ancak bu kez itiraz İl Seçim Kurulu'na taşındı ve yeniden sayım kararı çıktı. İşte bu ve benzeri kararlara CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi, adil değerlendirme istedi.

Güncel 03.04.2024 19:23 Giriş: 03.04.2024 19:23

Güncelleme: 03.04.2024 19:29 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: ANKA