Özgür Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Hakan Ural'a yanıt

Ekonomist Özgür Demirtaş, kendisine hakaret eden televizyon yorumcusu Hakan Ural'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demirtaş, "Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin hayat pahalılığı eleştirisinde bulunan Hakan Ural için sosyal medya hesabından "R" paylaşımı yapmıştı

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan oyuncu Hakan Ural ise Özgür Demirtaş'a "Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın" diye hakaret etmişti.

Demirtaş, Ural'ın hakaretine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Demirtaş, şunları yazdı:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."