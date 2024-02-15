Özgür Demirtaş'tan seçim sonrası ekonomiye dair tahmin

Akademisyen Özgür Demirtaş, seçim sonrası ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken, seçim sonrası ekonomiye dair dikkat çeken değerlendirme geldi.

Akademisyen Özgür Demirtaş, seçim sonrası ekonominin 'kerpeten gibi sıkacağını' ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 'Hazır olun' diyen Demirtaş, "Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz Ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Haziran ayına kadar dayanın" diyen Demirtaş, "Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak..." tahmininde bulundu.