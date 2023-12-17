Özgür Demirtaş'tan "X'ten 5 milyon TL kazanıyor" iddiasına yanıt

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada bir kullanıcının 5 milyon lira kazandığını iddia etmesinin ardından açıklama yaptı. Demirtaş, "Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz" dedi.

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, sosyal medya platformu X'teki (Twitter) 'abonelik' kazancına ilişkin tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Vardalı isimli kullanıcı, yaptığı 'hesaplamayla' Demirtaş'ın X abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti.

Özgür Demirtaş’ın twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin ediyorum. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için,

paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz. — Mustafa Vardalı (@mstfvrdl) December 16, 2023

Vardalı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bir başka kullanıcı da abonelik kısmını kaldırması yönünde Demirtaş'a çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hocam aboneliği kaldırın o halde sizde insanlar öğrensin işi bilenler den, verdiğiniz tavsiyeleri bir çok insan biliyordur eminim ki ama çaresizlik ve acaba dediği anda insanlar zaten olumsuz bir şey düşünmüyor. İkna olmak olmamaktan çok daha basit"

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu açıklamayı yaptı:

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir."

Aboneliği Kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam.



12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum.



Abonelik İş İnsanları, Üst Düzey Beyaz Yakalar ve Yatırımcılara yönelik zaten.



Bunlardan biri iseniz abonelik parası… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 16, 2023

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X ABONELİĞİ NEDİR?



Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmalarının bir aracı.

Bir kullanıcı Abonelik teklifi sunduğunda bu kullanıcının takipçileri, onlar için özel olarak oluşturulan bonus gönderilere erişmek için kaydolabiliyor.

Demirtaş bugüne kadar abonelere özel 133 tweet atarken kendisinin abonelerden talep ettiği ücret ise 213 lira 40 kuruş seviyesinde.

Ayrıca yaptığı abonelere özel Spaces yayınlarında da bir bağış sistemi bulunuyor.