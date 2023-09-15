Özgür Gündem davası ertelendi

Haber Merkezi

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol ile Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’ın yargılandığı davanın duruşması yine ertelendi.

Aykol ile Çapan hakkında gazetede yayımlanan haberler ve köşe yazıları gerekçesiyle açılan davanın 28’inci duruşması dün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Aykol ve Çapan katılmazken avukatları Özcan Kılıç hazır bulundu. Kılıç, müvekkilleri hakkındaki dava dosyalarının mahkeme tarafından istenerek, birleştirilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, dosyaların UYAP üzerinden gönderilmesine ve birleştirme talebinin celse arasında değerlendirmesine karar vererek, duruşmayı 11 Ocak 2024 tarihine erteledi.