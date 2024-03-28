Özgür Özel: "11 büyükşehre 4 ekleyebiliriz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesine dört tane eklenebileceğini söyledi. Özel, “Umduğumuzdan daha iyi bir son haftaya girdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçim sürecinin son haftası için iyimser olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla Yeni Bir Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu.

"11 büyükşehre 4 ekleyebiliriz" diyen Özgür Özel, İstanbul seçimi hakkında da konuştu.

Özel, son haftaya umutlu girdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir sayısını artıracağımızı iddia ediyorum. Bunu 3 ay önce söyleseniz karamsarlık hakimdi. Ama beklentiler iyiye doğru gitti. Giresun'u, Trabzon'u, Sinop'u kazanacağız. Çok yüksek bir oranda çok doğru işler yaptığımızı gördük. Son haftada umduğumuzdan daha iyi bir son haftaya girmiş durumdayız. Şu mümkün, 11 büyükşehrin tamamını korumamız, üstüne de 3, 4, 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Vatandaş, iktidarın gücüne karşı yerelden denge kuracak.”

“HER ANKET ÖNCEKİNDEN İYİ GELDİ”

Özel, seçim anketlerine ilişkin ise "Her anket bir öncekinden iyi geldi. Her anket Ekrem Başkan için bir öncekinden iyi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. Haksızlığa uğradı, mazbatası iptal edildi ve ikinci seçim oldu ya. Ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını düşünüyorum. İkinci seçimdeki kadar bir farkı olası görüyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE ARAMIZDA PROBLEM YOK"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ve fotoğrafı ile asılan pankartlara dair de konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza bu tweet’i attıracak kadar ona haksızca saldıranlara ve de onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan bu düzene lanet olsun. Kemal Bey tweet’inde de açıkladı, her seferinde açıkladı, partinin geleneğinde önceki dönem genel başkanların aktif olarak kampanya yapması yok. Ben bunu yaparsam bu Özgür Beye bir güvensizlik gibi algılanabilir. Bu ince bir davranış. Sayın genel başkan gelsem birlikte miting yapalım mı desem gelse onur duyarım ama kendisi bunu zaten mevcut genel başkanken düşünemezsiniz, bunu önceki genel başkan geçmişten edindiği tecrübeyle erdemiyle düşünebileceği bir şey. Ben kendisine ne zaman görüşsen en yapıcı tavsiyelerde bulunur. Buradaki mesele, bir söylenti yayıyorlar ve birileri isimsiz pankartlarla gizli gizli gece yarısı olmadık yazılar yazdılar. O pankartların Kılıçdroğlu’na yakın ekibin yaptığını iddia ediyorlar. Oysaki bu işi yapan AK Parti’nin sosyal medya trolleri değil gece trolleri, köprü trolleri bunlar. En iyi cevabı sayın genel başkan vermiş. Aramızda en ufak bir sorun yok."