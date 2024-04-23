Özgür Özel, 23 Nisan'da koltuğunu Dora Mimaroğlu’na devretti

CHP Lideri Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TBMM’deki koltuğunu 10 yaşındaki Dora Mimaroğlu’na devretti. Özel, "Bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu. en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü Meclis’teki koltuğu. O açıdan çok çok önemli. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TBMM’deki odasında koltuğunu 10 yaşındaki Dora Mimaroğlu’na devretti.

Özel, devir töreninde, "Ben geçen hafta Bilkent Üniversitesinde bir söyleşiye gitmiştim gençlerle. Salonun en genci Dora’ydı. Israrla el kaldırıyordu, hep büyükler konuşuyordu. Ben de dedim ki bir de Dora konuşsun. Adını daha bilmiyordum o sırada. En gençlerine verin dedim, güldü herkes, alkışladılar. Dora bir konuşma yaptı, ‘Benim adımı unutmayın. Çünkü ileride çok duyacaksınız. Çünkü çok çalışıyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

"23 NİSAN’DA KOLTUĞU İSTİYORUM DEDİ"

Dora Mimaroğlu’nun Bilkent Üniversitesi konservatuarında beşinci sınıf öğrencisi olduğunu vurgulayan Özel, "6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Türkiye’deki bütün belediye başkanları vardı. Onların yanında birazcık kaldım, hemen Dora’nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu sefer de 23 Nisan’da koltuğu istiyorum dedi. Ben de olur tabi dedim. Şimdi bu koltuğu Dora’ya devretmek üzere Dora burada. Hazır mısın? Ben çok dolaştığım için çok koltukta oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim. Koltuğa oturdum öyle. Koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım" diye konuştu.

"BU KOLTUK SİZİN"

“Bu koltuğun önemli bir özelliği var" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu. O iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, biri CHP. CHP Genel Başkanlarının kaç koltuğu var sence? Tam 83 tane. Bir tanesi bu. Bir tanesi Genel Merkezdeki koltuk. 81 ilde de il başkanlarımızın oturduğu koltuklar var. O koltuklar da Genel Başkanın. O olmadığı zaman Genel Başkan adına il başkanlarımız orada o görevi yapıyorlar. Ama tabi en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü Meclis’teki koltuğu. O açıdan çok çok önemli. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum. Devir teslimle önce elini sıkalım. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Koltuk sizin.”

Dora Mimaroğlu'nun elini öptükten sonra koltuğunu devren Özel, "İsterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler" diye konuştu.

"SANATI BENİMSETMEK ANA GÖREV OLMALI"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda CHP Genel Başkanlığı koltuğunu devralan Dora Mimaroğlu ise şunları söyledi:

"Herkese merhaba, benim adım Dora Mimaroğlu. Öncelikle, benim minik kalbimde hayatım boyunca unutamayacağım bir iz bıraktığı için Özgür Bey'e çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Dünyanın en değerli sözü bir çocuğa verilen sözdür. Ömür boyu etkileri hiç akıldan çıkmaz. Bana verdiği her 2 sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgür Bey'i hiç unutmayacağım. Ben henüz bir çocuğum ve burada sizlere boyumu aşan mesajlar vermeyeceğim ancak bir çocuk olarak içinde yaşadığım bu dünyaya ilişkin birkaç gözlemimi paylaşmak ve farkındalık yaratmak istiyorum. Ayrıca sözlerimi kısa tutmak arzusundayım biliyorsunuz bugün 23 Nisan ben de bir an önce gidip bayramımı doyasıya yaşamak istiyorum

Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.’ Sözünüze vurgu yapmak istiyorum, sanatı en küçük yaşlardan itibaren benimsetmek ana görevimiz olmalı. Sanata ve Sanatçıya gereken değer verilmelidir. Ben de bu zorlu yolda yürümekte olan bir sanatçı adayı olarak sözlerime son verirken, öncelikle anneme, babama, yakışıklı abime tüm diğer aile büyüklerime, isimlerini tek tek sayamayacağım bende emeği olan tüm öğretmenlerime ve yöneticilerime, bana bu imkanları sağlayan okuluma okulumuzun kurucusu kıymetli bilim insanı sayın İhsan Doğramacı’ya, tüm devlet büyüklerime, son olarak bugün bana koltuğunu vererek benim bu sesimi tüm Türkiye’ye duyurmama fırsat veren Sayın Özgür Özel ve tüm ekibine en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor çok ama çok teşekkür ediyorum. İsmimi unutmayın ve beni izlemeye devam edin."