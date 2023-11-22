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Özgür Özel; Alevi Vakfı, federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Güncel
  • 22.11.2023 18:43
  • Giriş: 22.11.2023 18:43
  • Güncelleme: 22.11.2023 18:48
Kaynak: ANKA
Özgür Özel; Alevi Vakfı, federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanları ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.

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