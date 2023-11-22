Özgür Özel; Alevi Vakfı, federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanları ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.