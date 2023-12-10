Özgür Özel, annesini yitiren Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün annesi Güner Babacan’ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Ankara Beytepe’deki evlerinde bugün taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.
Sıradaki Haber