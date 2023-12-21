Özgür Özel, AP Türkiye Raportörü Amor ile bir araya geldi

CHP Lideri Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede, Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkezimizde bir araya geldik. pic.twitter.com/gmEbxjjm7s — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 20, 2023

Özel, Amor ile yaptıkları görüşmeden fotoğrafları, sosyal medya platformu X üzerinden "Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkezimizde bir araya geldik" notuyla paylaştı.