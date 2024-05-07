Özgür Özel, Bahçeli konuşmasının detaylarını anlattı, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara da nokta koydu. Özel "Birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" dedi. Özel, ayrıca grup toplantısında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Büyük Emekli Mitingi düzenleneceğini açıkladı. Öte yandan Özel, grup toplantısında İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem'e de CHP rozeti taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bugün (7 Mayıs Salı) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Özel, asgari ücret ve dış politika konularının konuşulduğunu söyledi.

Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin de net konuştu.

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatını kaçırması sağlamak birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Geçtiğimiz hafta üçüzlere CHP rozeti takan Özgür Özel, bu hafta da 2001 doğumlu Özel, İlayda, Berkay, Olgay ve Gökay dördüzlere parti rozeti taktı.

Özel, "Dört tane üyelik kaydını tamamladık. Çağrımıza uyarak, Atatürk'ün baba evine geldiler hoşgeldiler aramıza. Bundan sonra daha güçlüyüz" dedi.

Özel, grup toplantısında CHP'nin 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Büyük Emekli Mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

Öte yandan CHP Grubu'nun salonunda İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de yer aldı.

Erdem, CHP'ye katıldı. Bahadır Erdem'e CHP rozetini Özgür Özel taktı.

Erdem, kürsüde yaptığı konuşmada CHP üyelerine ve Özgür Özel'e teşekkür etti.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mezun olduğu üniversitede lisans, yüksek lisans dersleri vermiş, Birleşmiş Milletler'de öze hukuk enstitüsünde ilk Türk hukukçu olma unvanına sahip, bundan sonraki süreçte bize güç verecek sayın Bahadır Erdem baba evine katılıyor.

Malesef memleketinden uzakta yaşamını yitirdi. Gazeteci Celal Başlangıç'a bir daha allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu salondaki herkes, bu partideki herkes Deniz'in kardeşidir. Tam bağımsız Türkiye yolu CHP yoludur. Deniz, Filistin dedi. Deniz Gezmiş'in yolundan gidip tam bağımsız Türkiye'nin yolundan giden Özgür Özel değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir.



"AKIN GÜRLEK ADALETİN GİYOTİNİDİR"

Barış Terkoğlu’na iki yıl hapis cezası verildi. FETÖ yargıya hakimken ceza alıyorlardır. Güya FETÖ temizlendi. Hala ceza alıyorlar. Akın Gürlek seyyar giyotindir, adaletin katilidir. Adaletin giyotini olan birisi Adalet Bakan yardımcısıdır. Gürlek şunu bilsen ne Terkoğlu ne Pehlivan yalnız değildir.

"SUÇLULARIN MAĞDUR, MAĞDURLARIN SUÇLU OLDUĞU BİR SÜREÇTEYİZ"

Taksim 1 Mayıs’ta emekçilere kapatıldı. AYM kararına rağmen, örülen utanç duvarını gördük. Türkiye’nin en kıymetli hazinelerinden biri olan sarnıcın önüne, İstanbul’un susuzluğunu ortadan kaldırmak için yapılan tarihi kemerinin önüne polisi getirerek bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu iktidar gittiğinde o duvar hep hatırlanacak. O gün birileri Anayasa’ya uymadılar. Bu yüzden emekçileri içeri almadılar.

Öncesinde her iki tarafı da uyarmıştık. 49 yurttaşımız, 1 Mayıs’ta yaşananlar üzerine tutuklandı. Bir tarafta AYM kararına direnen, kanunsuz emir verenler, karşılarındaki gençleri tutukluyorlar. Gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkı anayasal bir hak. Suçluların mağdur, mağdurların suçlu ilan edildiği bir süreçteyiz.

"FABRİKATÖRLERLE İŞÇİSİ AYNI VERGİYİ ÖDÜYOR"

Şimdi yeni bir hazırlık var. Pandemide yüzde 18’den yüzde 8’e inen ve şu anda yüzde 10 olan pek çok başlıkta liste oyunu ile KDV yüzde 10’dan 20’ye çıkarılmak isteniyor. Doğrudan vatandaşın cebine Mehmet Şimşek’in el atmak istediğini söylemek istiyorum. Fabrikatörle işçisi aynı vergiyi ödüyor. Çok kazanının çok, az kazananın çok vergi ödemesi lazım.

Bu kadar holding vergilerin yüzde 10’unu öderken, çiftçiler, emekçilerin yüzde 90’ını ödüyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz, isyan.

EMEKLİ MİTİNGİ 26 MAYIS'TA

CHP olarak bütün emeklileri ve destekleyenleri 26 Mayıs Pazar günü Ankara’da Büyük Emekli Mitingi’ne davet ediyorum.,

"AYŞE ATEŞ'İN ADALET YÜRÜYÜŞÜ HEPİMİZİN YÜRÜYÜŞÜDÜR"

İddianame’de yeni hiçbir şey görmedik. Ama yeni hiçbir şey de görmedik. Ayşe Ateş’in adalet yürüyüşü hepimizin adalet yürüyüşüdür.

Müfredat önemli dedik. Ama sözümüzü duyuramadık. Yedi gün yetmez dedik, çıkmış Milli Eğitim Bakanı 10 güne çıkardım deyip gülüyor. Yeni müfredatta görüş alınmadı.

Atanmayan öğretmen sayısı bir milyonu aştı. O öğretmenlere tüm kamuya alımlarlaa birlikte müfredatsız KPSS ile seçilme sözü verdiler. Bu vaat ile oy topladılar. Bu arkadaşlar müfredat getirerek, ayrımcılığı kurumsallaştırdılar. Oy topladılar, şimdi de mülakatı kaldırmıyorlar. 86 bin öğretmen ataması dediler, 20 bin atamaya düştüler.

Seçim öncesi miting meydanlarında İsrail ile ticaret son bulsun diye pankart açanları yaka paça içeri atanlar, önce 54 ticari ürünün ihracatına kısıtlama getirdiler. Biz mazlum Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

Çoğu kadın ve çocuk olan 35 bin kişinin katlledilmesine müsaade edemeyiz.

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Rotasından milim sapmadan, Türkiye’nin bütün demokratlarını, sosyal demokratlar olarak kucaklıyoruz. Kimseye yüksekten bakmadan ilerliyoruz. Tüm siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeye devam edeceğiz. Bugün Devlet Bahçeli bizleri kabul ettiler. Onun şahsında MHP’nin tüm üyelerine teşekkür ediyoruz.

Kendisiyle gayet olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli ile fikir alışverişi yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum.

Erdoğan görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst görevlerinde bulunmuş, partinin envanterine girmiştir. Kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla, görüşmeler parti meclisimiz ile paylaşılmıştır.

Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz bir görüşme oldu.



Ayrıca başta Filistin meselesi olmak üzere dış politikayı görüştük.

Hatay'da yapılan tüm haksızlıkların, tüm hukuksuzlukların takipçisi olacağımızı herkes bilsin. Hatay, Gazi'nin kişisel meselesidir. Tüm CHP'lilerin kişisel meselesidir.

"BİRİNCİ OLMADIĞIMIZ ANKET YOK"

Nisan ayı anketleri geldi. 31 Mart seçimleri bir yerel seçimdir genele yansımaz diyenler yanıldı. Birinci parti olmadığımız hiçbir anket yok. CHP'de iç karışıklık çıkarabilir miyim

Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim. Hazır birinci partiyken, gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması iyi niyetli şekilde de yapılsa da faydası olmayan bir tartışmadır. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışması başlatmanın CHP'nin gücünü azaltmak ona çelme takmaktan başka bir amacı yoktur. Bu tartışmaları doğru bulmam. Her birimiz gönlümüzdeki adayı, gönlümüzdeki ortak bir duyguyu ön plana çıkarmak durumundayız.Günü gelince CHP'nin bir adayı olacak. O aday CHP'nin üyeleriyle, halkın sesini dinleyerek, seçim organlarında tartışılarak, Anayasa nasıl diyorsa öyle, bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir.

"CHP KENDİ EVLATLARINDAN KORKMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatını kaçırması sağlamak birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermeyeceğimden herkes emin olsun.

Bu partinin bu gruptaki tüm belediyelerindeki, her biri bu partinin evlatlarını güçlendirerek bu partiyi güçlendirmek boynumuzun borcudur.

CHP kendi evlatlarından korkmaz, birileri istiyor diye birbiri ile uğraşmaz. CHP’liler bilir ki hepsinin ortak görevi birlik halinde Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yapmaktır."

Ayrıntılar geliyor...