Özgür Özel, bakanların bilgilendirme yapacağı oturuma katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanların katılacağı, 12 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin bilgilendirme oturumuna katılacak.

Irak'ın kuzeyinde cuma günü çıkan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin Meclis'te yapılacak bilgilendirmeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılıp katılmayacağı ise bugün netleşecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP'de toplantıya eksiksiz katılım için hazırlık yapıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekillerine gönderdiği mesajda, “Tüm milletvekillerimizin 16 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu'nda eksiksiz bir şekilde bulunmalarını önemle rica ederim” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ YÖNETECEK

TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak ve Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son dönemde yaşanan saldırılar ve can kayıplarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak. Ardından parti grupları adına grup başkanları ve grup başkanvekilleri konuşmalar yapacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından saldırıların kınandığı bir bildiri yayımlanacak.