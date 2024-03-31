Özgür Özel: Birazdan güzel haberler alacaksınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ancak asla rehavete kapılmayın. Birazdan güzel haberler alacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır" diyen Özel, "Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün" dedi.

Özel, "Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.