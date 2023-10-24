Özgür Özel: Birileri istiyor diye CHP'de kavga olmayacak

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Mersin İl Başkanlığı’nı ziyaretinde; “Türkiye’de kazandığımız büyükşehirleri artırmak zorundayız. Bunun için partilerimizin tüm üyelerinin, bize oy veren tüm seçmenlerin el ele, omuz omuza dayanışma içerisinde olmaları, bir heyecan duymaları, bu heyecanı sokaklara taşımaları, bu heyecanı diğer seçmenlere göstermeleri son derece önemlidir. Böyle bir değişimin, heyecanın, coşkunun yaşanması için tüm Türkiye’yi ve sizleri, 4-5 Kasım’da Ankara’daki büyük değişim kurultayına davet ediyorum. Birileri istiyor diye CHP’de kavga olmayacak" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün Hatay ve Osmaniye’nin ardından Mersin’i ziyaret etti.

Özel’e, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen eşlik etti. Özel’in, CHP Mersin İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“HER GEÇEN GÜN DEĞİŞİME OLAN İNANÇ KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR”

“İl kongremizde, muhteşem bir salonda, değerli başkanımızın ve il yönetiminin seçildiği salonda, hep birlikteydik. O, benim katıldığım dördüncü kongreydi. O kongrede çıktığımız yolu, niyetimizi, nereden ilham aldığımızı, nereye varmak istediğimizi, bunu nasıl yapacağımızı hep birlikte uzun uzun konuşmuştuk. Her geçen gün değişime olan, yaklaşan güzel günlere olan inanç kartopu gibi büyüyor. CHP, Türkiye’de genel başkanına rakip çıkabilen, daha iyi yönetme iddiasında olan kadroların yola çıkabildiği, çoklu yarışlarla genel başkanlığa aday olunabildiği ve diğer partilerdeki tek adam rejimine karşı partide parti içi demokrasinin olabildiğini gösteren yegane örnektir. Partimizle gurur duyuyorum, sizlerle gurur duyuyorum.

“BİRİLERİ İSTİYOR DİYE CHP’DE KAVGA OLMAYACAK”

Biz CHP’liler olarak tarihimizdeki doğruları tekrarlayacağımızı, yanlışlardan ders alacağımızı, dünyadaki siyasi akrabalarımızdan iyi örnekleri özümseyeceğimizi, sol rüzgarları Türkiye’de de yeniden estireceğimizi, diğer siyasi partilerden farklı olarak emekten, işçiden yana duran; beyaz, mavi, gri yakalı çalışanlarını haklarını savunan, çiftçiyi, narenciye üreticisini, esnafı, emeklileri, emekçileri ve gençleri savunan sol, sosyal demokrat bir parti olarak buradayız, yollardayız, Anadolu’dayız, Trakya’dayız, omuz omuzayız, hep birlikteyiz. Önce 4-5 Kasım günlerinde, CHP’de cumhuriyet şölenini yaşayacağız. Kim ne derse desin, kötü söz duyduk ancak kötü söz söylemedik. İftira duyduk ama kimseye herhangi bir cevap vermedik. Birileri istiyor diye CHP’de kavga olmayacak.

“EVET, CHP’DE ASKER DELEGELER VARDIR; O DELEGELER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ASKERLERİDİR”

Mersin’de önümüzdeki yerel seçimde, bir önceki başarıyı yakalamak, aşmak umudundayız. Türkiye’de kazandığımız büyükşehirleri artırmak zorundayız. Bunun için partilerimizin tüm üyelerinin, bize oy veren tüm seçmenlerin el ele, omuz omuza dayanışma içerisinde olmaları, bir heyecan duymaları, bu heyecanı sokaklara taşımaları, bu heyecanı diğer seçmenlere göstermeleri son derece önemlidir. Böyle bir değişimin, heyecanın, coşkunun yaşanması için tüm Türkiye’yi ve sizleri, 4-5 Kasım’da Ankara’daki büyük değişim kurultayına davet ediyorum. Sevgili CHP’liler, sakın ha sakın ‘CHP’lilerin asker delegeleri vardır, o delegeler kendisine ne söylenirse yaparlar’ bu safsataya kimse inanmasın. Evet, CHP’de asker delegeler vardır; o delegeler Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleridir.

“BUNDAN SONRASI İÇİN SİZE, KATIKSIZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VADEDİYORUM”

Kıymetli delegeler, Ankara’ya gelmeden önce aklına, vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Bu partinin bundan sonraki yüzyıldaki kaderini değiştirin. Gelin ki iktidar olalım, gelin ki bundan sonra biz kazanalım, Cumhuriyet kazansın, CHP kazansın, Türkiye kazansın. Ben size sizinle birlikte koşan, terleyen, gücünü örgütten alan, örgütüne güç veren bir genel başkan ve bir genel merkez vadediyorum. Ben bundan sonrası için size, katıksız parti içi demokrasi vadediyorum. Sözün, kararın, yetkinin örgütte olduğu ve asla taviz verilmeyecek her alanda ön seçim vadediyorum. Daha genç kadrolar ve kadın üyelerimiz için her seçimde, eşit temsil vadediyorum.”