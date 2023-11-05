Özgür Özel, Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, "Bugün burada sayın genel başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, ölümünün 17. yıldönümü dolayısıyla eski Başbakan ve eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Özgür Özel'e ziyaretinde CHP il başkanları da eşlik etti.

Bülent Ecevit'i andığı konuşmasında Özel, şunları söyledi:

"CHP'nin üçüncü Genel Başkanı, Başbakanımız Bülent Ecevit bugün Cumhuriyet'in birinci yüzyılının üçüncü genel başkanı olarak 1972 yılında CHP'nin dünyada esen sol rüzgarlar, güçlenen işçi hareketinin Türkiye'de yaptığı siyasi kümelenmeyi en doğru şekilde tahlil edip okuyarak CHP için yeni bir vizyon koyan, 1970'lerde yapılan 2'si yerel, 2'si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri harekata Barış Harekatı adını veren, 'Biz sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra Kıbrıs'taki Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan'la ilişkiler konusunda son derece diplomatik ilişkiyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız."

"BÜLENT ECEVİT'İ ÖRNEK ALAN YÜRÜYÜŞÜMÜZ..."

Kurultay sonucuna değinen Özel, "Dün kurultayımızı gerçekleştirdik ve kurultayımızda 44. yılın sonunda Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren, örgütten güç alan ve örgütüne güç veren Atatürk’ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

"LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Özel, şunları söyledi: "Biz burada 81 il başkanımızla birlikte genel başkanımızın ve başbakanımızın huzurundayız. Ona ve partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı Lozan kumandanı Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, hem Kurtuluş Savaşına hem de Türkiye Cumhuriyetine katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada sayın genel başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız."