Özgür Özel: Bundan sonra CHP örgütündeki kaide şu; birlikte yönetiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da partililere yönelik hitabında, "Bundan sonra CHP örgütündeki kaide şu; birlikte yönetiyoruz. Bir eksik, bir fazla görürsek 3 telefonla genel başkana... Siz ilçe başkanına, ilçe başkanı il başkanına, il başkanı bana" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya geldi.

Özgür Özel'i Esenboğa Havalimanı'nda partililer karşıladı.

Burada partililere açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün bir günlüğüne Manisa'ya gitmeye, annemizden babamızdan helallik almaya gidip geldiğimiz bu sabah böyle bir sürprizle beni onurlandıran, gururlandıran CHP'nin değerli üyeleri ve yöneticileri hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"PROTOKOLÜ AZALTACAĞIZ"

"Biz CHP'de koşturmaya geldik, çalışmaya geldik" diyen Özel, "Böyle sembolik günlerde karşılamalar, uğurlamalar önemli. Mümkün olduğu kadar protokolü azaltacağız, etraftaki koruma sayısını azaltacağız. İlk gün gelen koruma ekibini yollamak istedik, artık öyle olmaz dediler. İstemeseniz de sizin korunmanız gereken bir statü var dediler. Yarından itibaren o işe sosyal demokrat partiye yakışır bir şekil vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA BİRLİKTE YÖNETİYORUZ"

Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonra CHP örgütündeki kaide şu; birlikte yönetiyoruz. Bir eksik, bir fazla görürsek 3 telefonla genel başkana... Siz ilçe başkanına, ilçe başkanı il başkanına, il başkanı bana... Konunun bir başka şekilde iletilmesi gerekiyorsa da hepsinin telefonun 7/24 saat açık; siz milletvekiline, milletvekili genel başkana."

Zorlu bir kongre süreci geçirdiklerini belirten Özel, "Üzüldüğümüz ve kırıldığımız şeyler oldu. Söylenmeyecek sözler söylendi, yakıştırılmayacak yakıştırmalar yapıldı. O işin yapısal sorunlarını parti içinde konuşuruz. Bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP'liye asla yapılmaması için, söylenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya adım attığını belirten Özel, "Geçmişten bugüne hatırladığım, içimde biriktirdiğim bir intikam yok, katedilecek bir yol var; iktidara gideceğiz" diye konuştu.

"Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız" diyen Özel, "Üzerine kimsenin aklına, hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak durumundayız. Bunun için örgütümüze, Ankaralıların CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesi için heyecanına ve umuduna güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA AKTİF VEFA GÖSTERECEĞİZ"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret edeceğini belirten Özel, "Ömrümüz boyunca göstereceğimiz aktif vefa için, dürüst kişiliğinden, bilge kişiliğinden istifade edeceğimiz, onun kendini iyi hissetmesini sağlayacağımız, onun çok sevdiği örgütüne, örgütünde kendisine katkı sağlamaya devam edeceği bir sürecin sözünü veriyorum" diye konuştu.